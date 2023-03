Gli UFO, i tabloid e l’atomica

Il 24 febbraio alcune testate italiane hanno ripreso una notizia dal Daily Mail, ad esempio così TgCom24:

Usa, due veterani dell’aeronautica: “Gli ufo hanno neutralizzato testate nucleari statunitensi”

L’articolo del Daily Mail, tabloid britannico, titolava:

TWO Air Force vets have testified to Pentagon’s UFO office about seeing mysterious objects TURN OFF ten nuclear warheads and blast test missiles out of the sky at US bases

Prove di quanto riportato dal Daily Mail? Nessuna, se non un’e-mail che sarebbe stata inviata dall’ufficio AARO (nato da poco proprio per fare chiarezza sui presunti avvistamenti UFO) per ringraziare della testimonianza. Altre prove dei fatti narrati? Le parole dello stesso veterano che avrebbe rilasciato suddetta testimonianza. Veterano con qualche annetto sulle spalle, che da quando è in pensione cavalca la moda UFO su cui ha scritto anche dei libri. Che guarda caso mostra orgoglioso in una delle foto che ha inviato al Mail.

L’articolo del Daily Mail è pieno di foto, chiaramente inviate dal veterano fonte della notizia.

Ricordiamo che il Daily Mail, come molti tabloid britannici, è solito pagare le notizie che gli vengono mandate dai lettori. Lo stesso fanno il Sun e il Mirror. Quando una testata italiana riprende notizie da loro, se davvero vuole informare, dovrebbe sempre specificare che nessuna verifica è stata fatta su quanto riportato, e che chi ha segnalato la notizia al tabloid è stato pagato per la sua opera. Invece in Italia vediamo regolarmente le nostre agenzie giornalistiche riportare queste notizie senza alcuna specifica, dando a intendere che siano autorevoli come le altre fonti. Ma non è così, basta vedere come conclude Popular Mechanics la disamina dei fatti narrati dal Daily Mail:

…the truth is out there. And if you believe the reporting in the Daily Mail, the UFOs may be coming … for our nukes?

Ripetiamo quello che non credevamo ci fosse bisogno di spiegare ulteriormente: quando si parla di UFO non si sta parlando di alieni, ma appunto di oggetti volanti non identificati. A oggi, quando è stato possibile portare a termine analisi questi oggetti non identificati, si sono sempre rivelati di provenienza terrestre: droni, palloni sonda ecc. Questo non significa che non si debba indagarli, ma solo che il facile sensazionalismo andrebbe sempre completato con le informazioni che abbiamo provato a darvi.

La cosa più fastidiosa è che gli stessi autori del Daily Mail usano più volte la parola allegedly (si dice che), che esprime incertezza su quanto si sta raccontando (ben otto volte nel testo usano questo termine). In italiano questo viene reso da “secondo una testimonianza”, che non è esattamente la stessa cosa visto che per molti non è chiaro che una singola testimonianza non è una fonte affidabile.

Anche questo contribuisce all’Information Disorder.

