Il tarassaco e Monsanto (e l’IA)

Quando incontriamo pagine e profili social che sostengono di raccontare segreti non detti (il classico “non cielo dikono” diventato meme), a noi subito si accende il quinto senso e mezzo della fuffa. Stavolta a fare scattare quell’intuito è stata una segnalazione che ci ha rimandato a una pagina Facebook dal nome attiraboomer: Suggerimenti e Segreti di Nonna.

Nonna che il 25 giugno ha pubblicato il seguente testo:

🌼 Ora è chiaro perché la Monsanto ha dichiarato guerra al tarassaco…



🧬 Studi recenti dimostrano che la radice di tarassaco è citotossica contro tre tipi di cellule leucemiche umane, eliminandone fino al 96% in sole 48 ore!

Il tè di tarassaco agisce rompendo le cellule tumorali e stimolando la crescita di cellule sane.

🔬 Il dottor Hamm e i suoi studenti hanno condotto una ricerca: hanno prelevato cellule del sangue da 9 pazienti, applicato l’estratto di radice e osservato che in sole 24 ore le cellule tumorali erano distrutte.

🌿 La natura ci offre rimedi potenti… il tarassaco ne è la prova!

✨ Altri benefici straordinari del tarassaco (foglie e radice):

🩸 Anemia:

Ricco di ferro, vitamine del gruppo B e proteine utili alla formazione dei globuli rossi.

🦴 Ossa forti:

Contiene calcio e antiossidanti come vitamina C e luteolina, proteggendo le ossa dai danni dell’età.

💉 Diabete:

Il succo di tarassaco stimola il pancreas a produrre insulina naturalmente.

🚽 Vie urinarie:

Previene infezioni urinarie, disturbi renali e cistiti.

🍃 Depurazione del fegato:

Favorisce il flusso biliare e aiuta la digestione. La vitamina C riduce l’infiammazione.

🍽️ Aiuto digestivo:

Stimola l’appetito, equilibra i batteri intestinali e favorisce la digestione.

🧴 Cura della pelle:

Il succo di tarassaco, alcalino e disinfettante, combatte infezioni cutanee (eczema, herpes, funghi, prurito…).

La prima cosa da rilevare è che si tratta di un testo clickbait scritto con l’ausilio di IA e fatto apposta per essere di facile condivisione sui social. La forma del post è di quelle fatte apposta per diventare virali: tono sensazionalistico, emoji, bullet point per rendere facile leggere tutto senza sforzo. Chi genera questi contenuti non è interessato a raccontarvi i Segreti della Nonna, ma solo a cuccare le vostre interazioni.

Ma veniamo ai fatti verificabili, a partire da:

La Monsanto ha dichiarato guerra al tarassaco

La Monsanto non ha dichiarato guerra a nessuno, al massimo – in quanto produttrice del Roundup, erbicida a base di glifosato che uccide le piante infestanti – potremmo dire che ha dichiarato guerra a tutte le infestanti, ma non è proprio la stessa cosa.

Può salvarti la vita in un minuto

Come, di grazia? Non c’è nessun componente del tarassaco che posso salvarci la vita in un minuto, ripeto, è un infestante, non una pianta medicale. E poi salvarci da cosa? Puro slogan per contribuire alla viralità del post, ma è una bufala.

…in sole 24 ore le cellule tumorali erano distrutte

Eh sì, peccato che questa storiella circoli dal 2016, quando ce ne occupammo a causa di articoli su blog anonimi che venivano condivisi da pagine social di vario genere. Bei tempi, almeno all’epoca si trattava di testi scritti da esseri umani. Oggi pure le IA ci si mettono. Sigh. All’epoca concludevamo così:

le ricerche di Siyaram Padney non dimostrano che la radice di tarassaco è efficace nella terapia dei malati oncologici. No, non esiste motivo di ritenere che bere infusi di radici di dente di leone abbia una qualunque efficacia terapeutica.

Già allora si faceva anche il nome di questo fantomatico dottor Hamm, ma si usava anche il suo nome, cioè Caroline Hamm, peccato che quest’ultima non risulti da nessuna parte collegata agli studi di Padney.

Gli altri benefici straordinari del tarassaco

Il testo conclude con un elenco di benefici di cui in realtà solo uno è reale: sì, è vero, il tarassaco ha un lieve effetto diuretico e digestivo ed è ricco di potassio e vitamina C, ma a meno che non abbiate carenze di potassio o vitamina C non è meglio di mille prodotti da banco – dosati meglio e con effetti verificabili.

Non crediamo di poter aggiungere altro.

