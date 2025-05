Immediato Risorsa, trading truffaldino

Era da un po’ che non ci segnalavate quei vecchi post fatti imitando testate giornalistiche reali, dove – grazie a false interviste a volti noti del panorama mediatico italiano – si spingeva il lettore a credere nell’esistenza di magici link che permettevano, grazie al trading online, di moltiplicare i propri denari in brevissimo tempo.

Vi abbiamo narrato di queste truffe così spesso su BUTAC che crediamo che il numero di articoli dedicati sia facilmente vicino all’ordine delle tre cifre. Ma siccome passano gli anni e i nomi di queste piattaforme cambiano, abbiamo pensato di fare cosa utile e segnalare questa “Immediato risorsa“, il cui nome probabilmente è stato scelto da un algoritmo che non sa la nostra lingua ma si limita a cercare parole utili ad attirare possibili vittime, magari non collegate in precedenza a truffe sbufalate.

“Immediato Risorsa” suona come il nome di una ditta edile che ti rifà il bagno e sparisce col 30% d’anticipo. Chiunque mastichi anche solo vagamente l’italiano lo troverebbe ridicolo. Eppure ci caschiamo.

Perché?

Perché il sito è fatto bene, graficamente curato, e il trucco è sempre lo stesso: associare facce conosciute a parole come “crypto”, “AI” e “libertà finanziaria”. Tanto basta.

L’impianto della truffa è sempre il solito, la falsa intervista:

La falsa piattaforma che chiede i nostri dati:

E sappiamo già cosa chiedono se inseriamo nome e mail: un versamento di 250 euro da fare con carta di credito. La cifra è sempre la stessa, bassa, che useranno per convincerci a versarne di più dopo che ci avranno mostrato un immenso guadagno virtuale in pochissimi giorni. Se ne verseremo di più, perderemo anche quelli. Altrimenti la perdita sarà limitata ai 250 euro iniziali.

Qualche campanello d’allarme:

Timer finto : “Hai solo 04:36 minuti per assicurarti il tuo posto!” – classico sistema per farti agire d’impulso.

: “Hai solo 04:36 minuti per assicurarti il tuo posto!” – classico sistema per farti agire d’impulso. Immagini di celebrità, nomi noti : volti popolari associati a link magici. Nessuno di loro ne sa nulla.

: volti popolari associati a link magici. Nessuno di loro ne sa nulla. Investi 250€, vinci milioni: la promessa di soldi facili, che già dovrebbe far suonare il campanello d’allarme.

Se tu che stai leggendo non ci sei cascato, a noi fa solo piacere, ma può essere che tu abbia un parente, un amico, un vicino che potrebbe cascarci.

Condividi questo articolo con loro. Non per dire “Io ne so di più”, ma per evitare che qualcuno si rovini per colpa di un link.

