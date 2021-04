Imola Oggi, Movimento Italia nel cuore e il BMJ

La dimostrazione pratica che non siamo in grado di comprendere la differenza tra un fatto e un'opinione

Non mi sorprendo molto se Imola Oggi di Armando Mannocchia usa come fonte di un articolo una mail in formato PEC inviata a Draghi e Speranza da un gruppo (politico?) che non ha evidentemente capito cosa riporta il BMJ. Anche la redazione di Imola Oggi ha grossi problemi a capire cosa sia un fatto e cosa sia invece un’opinione, ma è un problema diffuso in Italia, lo certifica l’OCSE nei suoi studi sulla functional literacy.

Partiamo da Imola Oggi, che il 6 aprile 2021 ha titolato:

Obbligo vaccinale, Tiboni (MIC): “Dichiarazione esplosiva del British Medical Journal”

L’articolo inizia così:

Il MIC invia una Pec a Mario Draghi e Roberto Speranza e sulla questione chiede chiarimenti e che la vaccinazione rimanga una libera scelta dell’individuo – “Il British Medical Journal, la rivista scientifica più prestigiosa al mondo assieme al The Lancet interviene sui risultati di efficacia dei vaccini, fornisce una risposta al plutonio alla domanda: ‘I medici devono avere il vaccino covid-19?’ La risposta riportata dal British Medical Journal (di cui riportiamo il link*) non lascia spazi all’interpretazione e pone seri dubbi sulla vaccinazione.

La risposta che è stata inviata da Tiboni a Draghi e Speranza però non è l’articolo del BMJ come sostenuto, bensì una risposta a quell’articolo, una delle venti risposte pubblicate sul sito di BMJ, guarda caso la più negativa. La risposta è firmata K Polyakova, che si definisce “consulente” ma non è chiaro di cosa e con quali qualifiche. Con la stessa firma K Polyakova trovo 5 articoli scientifici pubblicati tra il 2009 e il 2021, a firma Svetlana K. Polyakova, articoli che non trattano di medicina ma di chimica e nanomateriali. Non so se sia la stessa persona. Ma l’articolo del BMJ (che non è altro che il parere di quattro professionisti sanitari alla domanda I medici si devono vaccinare contro la COVID-19?) diceva esattamente l’opposto di quanto riportato da Imola Oggi e da MIC (che a mio avviso avrebbe fatto meglio a usare l’acronimo completo Movimento Italia Nel Cuore, almeno uno leggeva MINC e capiva che la fonte era una minchiata).

Infatti nell’articolo del BMJ Abi Rimmer, un’editor del giornale, ha chiesto a quattro professionisti come la pensassero, e le risposte in conclusione dicevano che sì, era importante che i medici si vaccinassero contro COVID-19. Ognuno per ragioni diverse ma simili, sono risultati quattro pareri sovrapponibili fra loro. Poi arriva un’illustre sconosciuta che sostiene l’opposto e l’ennesimo movimento italiano decide che quella sconosciuta è la sola voce da ascoltare, non è chiaro sulla base di quale autorità, facendola passare per una dichiarazione del BMJ.

Io davvero mi domando come si possa dare ascolto a questo tipo d’informazione. Perlomeno il MIC ha l’onestà di linkare la fonte, permettendo facilmente di verificare che non si tratta appunto dell’articolo del BMJ, ma solo del parere dato da uno dei venti che si sono presi la briga di commentare.

Non credo sia necessario aggiungere altro.

