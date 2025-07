Indagato per omicidio colposo

Si tratta di un’iniziativa preliminare da parte della Procura di Civitavecchia che, sulla scomparsa del ragazzo, ha aperto un fascicolo. Il reato contestato è quello di omicidio colposo, un’accusa interamente da verificare ma che copre le eventuali omissioni che avrebbe potuto commettere il papà di Riccardo. Come noto, l’uomo si trovava sulla spiaggia in un luogo distante rispetto alla zona dell’incidente, e solo in seguito alle indicazioni del fratello minore di Riccardo si è riusciti a rintracciare il ragazzino.

La vittima era minorenne e, in questo caso, è la legge a stabilire che la responsabilità di quel che accade è in capo ai genitori. Adesso saranno gli accertamenti delegati alle forze di polizia a fare chiarezza. Non è escluso che l’indagato chieda di essere ascoltato dai pm per chiarire fin d’ora la sua posizione.