Insumed, l’integratore contro il diabete?

Sarebbe da scriverci un libro su come mai Matteo Bassetti è finito come (falso) testimonial di tantissimi pseudofarmaci. Perché ci risiamo di nuovo, stavolta però la questione è seria, visto che il prodotto che stanno cercando di piazzare sul mercato italiano viene proposto ai diabetici, dando loro a intendere che si tratti di un nuovo farmaco che può stabilizzare i livelli di zucchero nel sangue e curare, appunto, il diabete:

OGNI DIABETICO STA MARCENDO DENTRO E RISCHIA DI MORIRE DA UN MOMENTO ALL’ALTRO! L’unica causa del diabete è la mancanza di potassio nell’organismo! La stabilizzazione del livello di zucchero nel sangue e l’efficace cura del diabete, ecco il rimedio per evitare la malattia e la morte.

Dopo il lancio inziale ecco il faccione di Bassetti, ritratto in una delle sue mille mila comparsate televisive:

Viene ripreso da La7 perché tutta la pagina che tenta di piazzare il magico integratore contro il diabete riporta il logo di La7 in testa:

L’url lo potete leggere nell’immagine, non è ovviamente un url relativo a La7, e probabilmente ne esistono versioni alternative con loghi di altri media. Questa gente sa come raggiungere il maggior numero di persone possibile: maggiore è il numero degli utenti raggiunti, maggiori sono le probabilità che qualcuno ci caschi.

Dopo tante promesse e una sana dose di gibberish scientifico, si arriva alla pubblicità vera e propria, quella che c’invita a comperare, immantinente, il magico prodotto, che stavolta si chiama Insumed:

Il modus operandi di questi truffatori è sempre lo stesso, ci invitano a “evitare i falsi” – dandoci un ingannevole senso di sicurezza: se loro ci invitano a diffidare non possono mica essere loro stessi dei truffatori! – e ci propongono il solito mega sconto, così mega che Wanna scostati… Da 88 euro a 44 euro a confezione. A Bologna diremmo che bazza (che buon affare), non fosse che il prodotto non fa quanto promette e che 44 euro per un integratore che ha cannella, ginko biloba e banaba sono una rapina a mano armata. Se cercaste in rete vi accorgereste che ci sono tantissimi prodotti simili per composizione, con prezzi che partono da meno di 20 euro. Come diciamo sempre (e non solo noi) gli integratori vanno presi solo e unicamente dietro consulto e prescrizione medica. Se non avete un medico che dopo visita ed esami vi dice che dovete integrare qualcosa, evitate di acquistarli: sono soldi cacciati dalla finestra.

Il passaggio successivo è solo tramite numero di telefono, e onestamente di dare un numero attivo a questi soggetti non ne avevo voglia. Ma poco conta, quello che conta è evitare di cascare nell’inganno. Inganno oltretutto che può fare molteplici danni, perché esiste un prodotto con lo stesso nome, Insumed, ma è una siringa per l’insulina, e quella sì che serve veramente. Oggi se cerchiamo online i post sponsorizzati di Insumed, integratore fuffa sovraprezzato, nascondendo i post non sponsorizzati di Insumed siringa per insulina:

La domanda che viene da porsi, e che sono anni che noi ripetiamo, è sempre la stessa: quanti soldi fa google con quei post che sponsorizzano qualcosa di inutile e pure dannoso? Quanti soldi fa facebook con gli stessi post? Perché nessuno interviene a multare i due colossi in quanto diffusori di qualcosa di potenzialmente dannoso?

Domande a cui sarebbe bello saper dare una risposta ma che invece restano qui.

