Islamofobia, disinformazione e ciarlatani

Su una delle bacheche che ci avete segnalato, l’ultimo contenuto pubblicato è un video di cui vedete un fotogramma qui sopra, diffuso con queste parole:

«l’avanguardia dello stile di vita che presto sarà lo stile di vita di moltissimi di noi». Cit. Laura Boldrini E io non vedo l’ora…

Nel video vediamo questo soggetto gettare quella che potrebbe essere acqua – ma anche altro – sulla testa di una donna che risponde con urla, ma senza ribellarsi più di tanto; lui le strattona la testa e lei, pur rispondendo con altre grida, non lo ferma.

Ci sono dei sottotitoli che non ci dicono molto su cosa stia succedendo nel video. Ma qualcuno ci ha messo delle belle scritte in sovraimpressione che dovrebbero farcelo capire:

Perché le femministe sono sempre mute sul patriarcato islamico? Vergognatevi!

Come faccio sempre sono andato a cercare l’origine del video, trovando svariate bacheche italiane che lo condividono da qualche mese, grazie a quella fogna a cielo aperto che è la bacheca social di RadioGenoa su X. Ma più che altro ho trovato islamici diffonderne screenshot spiegando un po’ meglio cosa si vede nel video, come fa أنيس منصور che, sulla sua bacheca, nel 2023, scriveva:

Questa ragazza si è rivolta a un sedicente guaritore mentre era vittima di un sortilegio; egli le chiese di farsi scrivere dei talismani sul corpo. La fece spogliare e tracciò dei talismani sul suo petto, sull’addome e sulla coscia. Poi le chiese di avere un rapporto sessuale con lui (di commettere fornicazione), sostenendo che tale atto fosse necessario per placare i jinn…

E ascoltate ciò che lei racconta.

Guardatevi dunque da simili individui; la cosa migliore per una donna è curarsi da sé, se ne ha la capacità e la possibilità.