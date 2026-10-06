Islamofobia, disinformazione e ciarlatani
Comportamenti non dissimili a qualcosa che si può vedere anche a casa nostra, usati per fomentare le divisioni tra "noi" e "loro"...
Su una delle bacheche che ci avete segnalato, l’ultimo contenuto pubblicato è un video di cui vedete un fotogramma qui sopra, diffuso con queste parole:
«l’avanguardia dello stile di vita che presto sarà lo stile di vita di moltissimi di noi». Cit. Laura Boldrini E io non vedo l’ora…
Nel video vediamo questo soggetto gettare quella che potrebbe essere acqua – ma anche altro – sulla testa di una donna che risponde con urla, ma senza ribellarsi più di tanto; lui le strattona la testa e lei, pur rispondendo con altre grida, non lo ferma.
Ci sono dei sottotitoli che non ci dicono molto su cosa stia succedendo nel video. Ma qualcuno ci ha messo delle belle scritte in sovraimpressione che dovrebbero farcelo capire:
Perché le femministe sono sempre mute sul patriarcato islamico? Vergognatevi!
Come faccio sempre sono andato a cercare l’origine del video, trovando svariate bacheche italiane che lo condividono da qualche mese, grazie a quella fogna a cielo aperto che è la bacheca social di RadioGenoa su X. Ma più che altro ho trovato islamici diffonderne screenshot spiegando un po’ meglio cosa si vede nel video, come fa أنيس منصور che, sulla sua bacheca, nel 2023, scriveva:
Questa ragazza si è rivolta a un sedicente guaritore mentre era vittima di un sortilegio; egli le chiese di farsi scrivere dei talismani sul corpo. La fece spogliare e tracciò dei talismani sul suo petto, sull’addome e sulla coscia. Poi le chiese di avere un rapporto sessuale con lui (di commettere fornicazione), sostenendo che tale atto fosse necessario per placare i jinn…
E ascoltate ciò che lei racconta.
Guardatevi dunque da simili individui; la cosa migliore per una donna è curarsi da sé, se ne ha la capacità e la possibilità.
Quindi, nel video stiamo vedendo qualcosa di non così diverso da questo:
O da quanto raccontava FarWest su Rai3 nel 2025. Supposti guaritori, esorcisti, guru della fede, che manipolano centinaia di migliaia di persone, in Italia come nel resto del mondo. La cosa tragica? Che se a raccontare degli esorcisimi nelle filippine è Al Jazeera lo fa con professionalità, evitando sensazionalismi o giudizi, se invece ci troviamo di fronte un video come quello con cui abbiamo aperto, subito viene strumentalizzato – sfruttando la mancanza di contesto – come dimostrazione di quanto “loro” siano peggio di “noi”. Quando in realtà “loro” sono superstiziosi e suggestionabili esattamente come “noi”.
Condividere contenuti vecchi è disinformazione, condividere contenuti con descrizioni che non corrispondono a quanto stiamo vedendo è disinformazione. Purtroppo a fare così ci sono legioni di bot, oltre a tanti esseri umani privi di spirito critico, manipolati al punto tale da non rendersi più conto di essere diventati semplici burattini di un meccanismo molto più grande di loro.
Non è un bel periodo, proprio per niente.
maicolengel at butac punto it
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