La ricerca israeliana sulla variante Delta

Ci avete segnalato un post apparso sempre sulla bacheca dell’ex soubrette italiana che tanto ho amato da bambino, Heather Parisi. Il post riporta:

🇮🇹 Immunità naturale vs Immunità indotta dal vaccino. Ricerca Israeliana pubblicata dal South China Morning Post: “Le persone a cui sono state somministrate entrambe le dosi del vaccino Pfizer avevano quasi 6 volte più probabilità di contrarre un’infezione da variante Delta e 7 volte più probabilità di avere una malattia sintomatica rispetto a coloro che si sono guariti”. Abbastanza sorprendente eh! 🇺🇸 Natural Immunity vs Vaccine Induced Immunity @SCMPNews Israeli research: “People given both doses of the Pfizer vaccine were almost 6-fold more likely to contract a Delta infection & 7-fold more likely to have symptomatic disease than those who recovered” Quite surprising, eh!

La prima cosa che vorrei evidenziare è che una “ricerca israeliana” non viene pubblicata su una testata cinese per expat. Uno studio scientifico si pubblica su riviste che si occupano di scienza ed è sulle stesse che lo si va a leggere e analizzare, non sul sunto fatto da giornalisti che magari della ricerca hanno capito il giusto. Tutte cose che una donna con una lunga carriera di successo alle spalle dovrebbe sapere senza che ci sia bisogno di ulteriori spiegazioni. Per ora lo studio a cui fa riferimento il South China Moring Post è ancora non pubblicato, lo si trova solo su medRxiv.

Lo studio è già stato analizzato su Science, testata e sito che Heather dovrebbe essere in grado di leggere e comprendere al meglio, visto che sono scritti nella sua lingua madre. Riporto alcune parti, in originale, da Science:

The study demonstrates the power of the human immune system, but infectious disease experts emphasized that this vaccine and others for COVID-19 nonetheless remain highly protective against severe disease and death…

…The researchers also found that people who had SARS-CoV-2 previously and received one dose of the Pfizer-BioNTech messenger RNA (mRNA) vaccine were more highly protected against reinfection than those who once had the virus and were still unvaccinated.

…The study shows the benefits of natural immunity, but “doesn’t take into account what this virus does to the body to get to that point,” says Marion Pepper, an immunologist at the University of Washington, Seattle. COVID-19 has already killed more than 4 million people worldwide and there are concerns that Delta and other SARS-CoV-2 variants are deadlier than the original virus.