Italia: il paradiso del negazionismo

Le bacheche di molti miei contatti dei tempi del liceo sono bacheche di sostenitori di partiti come Lega e Fratelli d’Italia, bacheche che continuo a seguire proprio per tenermi fuori dalla bolla. A volte ci trovo dubbi e preoccupazioni che posso condividere anche io, a volte invece lunghi post che davvero fatico a comprendere. Specie quando si tratta di condivisioni fatte da persone che, finché eravamo a scuola, ritenevo intelligenti.

No, non ho alcuna intenzione di mettermi a fare la lavagna coi buoni e i cattivi, solo che nell’ultima settimana più volte mi sono imbattuto in post di soggetti che lodavano come la Florida avesse affrontato la pandemia. Gente che evidentemente ha una capacità analitica pari a quella di un sasso.

Leggere post social in cui si loda la gestione della pandemia da parte di uno Stato come la Florida lascia sconcertati.

La Florida ha un clima subtropicale, meno gente chiusa in casa dal freddo a tossirsi addosso, quindi in teoria dovrebbero avere, in proporzione, un numero di contagi e morti inferiore al nostro.

Vediamo questi dati nel dettaglio.

La Florida ha 21,48 milioni di abitanti, secondo i dati che il governo dello Stato americano ha fornito ci sono stati 3,75 milioni di casi con 62220 morti causati da Covid-19.

L’Italia ha 59,55 milioni di abitanti, secondo i dati ISS abbiamo avuto finora 5,39 milioni di casi, con 136mila morti.

Le proporzioni le insegnano alla scuola media (anzi a esser sinceri mio figlio le sta facendo già in quinta elementare). Se l’Italia avesse agito come la Florida, la matematica ci dice che invece che 5,39 milioni di casi ne avrebbe avuti circa 10,39, e i morti sarebbero stati 172mila e rotti.

Quasi il doppio dei contagi e 36mila morti in più, un paesone che scompare.

Osannare Ron DeSantis, governatore della Florida, significa non avere la più pallida idea di come funzionano le proporzioni, significa non capire che danni una politica simile avrebbe fatto nel nostro Paese, significa non avere alcun rispetto per i tanti morti causati dalla pandemia. Chi può permettersi di pontificare così sono persone probabilmente di mezza età senza più genitori anziani da proteggere.

Non credo sia necessario aggiungere altro.

maicolengel at butac punto it

Se ti è piaciuto l’articolo, sostienici su Patreon o su PayPal! Può bastare anche il costo di un caffè!

Un altro modo per sostenerci è acquistare uno dei libri consigliati sulla nostra pagina Amazon, la trovi qui.