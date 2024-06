Edward Jenner NON era un omeopata

Seguendo una segnalazione che è arrivata in redazione abbiamo letto un’intervista a un medico vicepresidente di un’associazione intitolata a Edward Jenner. L’intervista, del 2023, comincia così:

Quotidianoweb ha avuto l’importante occasione di intervistare il Dottor Giuseppe Barone, specialista in medicina nucleare, consulente tecnico del Tribunale di Bologna, capitano medico della Croce Rossa Militare, nonché vicepresidente dell’associazione Edward Jenner, chiamata così in onore dell’ideatore del primo vaccino, medico omeopata che si rifaceva al noto paradigma secondo il quale “il simile cura il simile”.

Non siamo interessati a trattare le affermazioni del dottore intervistato, crediamo sarebbe il caso che lo facesse l’Ordine della città a cui è iscritto, e che magari si cominciasse veramente a fare chiarezza su questo genere di notizie in maniera più autorevole invece che solo tramite fact-checker indipendenti come possiamo essere noi.

Quello che ci interessa invece è quell’affermazione in cui si sostiene che Edward Jenner fosse un “medico omeopata“, in quanto si rifaceva al paradigma del “simile cura il simile”, una delle basi dell’omeopatia come teorizzata da Hahnemann.

È una bufala.

Edward Jenner non era un sostenitore dell’omeopatia. Jenner è ampiamente riconosciuto come il “padre dell’immunologia” per la sua scoperta del vaccino contro il vaiolo, che ha portato alla prima vaccinazione nella storia della medicina. Jenner era un medico e un chirurgo, formatosi sotto la guida di John Hunter, uno dei più illustri chirurghi del tempo. La sua carriera e le sue scoperte si basavano su metodi scientifici e osservazioni empiriche, non sulle teorie mai provate su cui si basa la pratica dell’omeopatia.

L’omeopatia, fondata da Samuel Hahnemann, si basa come accennavamo su principi molto diversi, come appunto ad esempio il “simile cura il simile” e l’uso di rimedi altamente diluiti. Non ci sono prove storiche che suggeriscano che Jenner abbia mai sostenuto o praticato l’omeopatia. Al contrario, le sue ricerche e pratiche mediche erano radicate in approcci scientifici tradizionali e nell’osservazione rigorosa, come dimostrato dal suo lavoro pionieristico sulla vaccinazione contro il vaiolo.

Dare a intendere diversamente significa inventarsi un fatto per portare acqua al proprio mulino, quello dell’omeopatia.

Non credo serva ricordarvi che non esiste alcuna prova dell’efficacia dell’omeopatia, che potremmo definire l’air guitar della medicina. Su BUTAC della materia abbiamo parlato allo sfinimento, trovare Jenner collegato alla stessa è stato un colpo basso che ci tenevamo molto a chiarire.

