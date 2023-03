Kissinger e i vaccini

Ci avete segnalato una citazione che circola almeno dal 2020, a firma Henry Kissinger. Il testo è questo:

“Una volta che il gregge accetta le vaccinazioni obbligatorie, il gioco è finito. Accetteranno qualsiasi cosa – sangue forzato o donazione di organi – “per il bene comune”. Possiamo modificare geneticamente i bambini e sterilizzarli – “per il bene comune”. I produttori di vaccini guadagneranno miliardi. E molti di voi in questa stanza sono futuri investitori. Questo è un grande affare vantaggioso per tutti. Sterminiamo il gregge e il gregge ci paga per i servizi di sterminio”.

La citazione circola con questa premessa:

Citazione di Kissinger da un discorso al Consiglio dell’OMS sull’eugenetica del 25 febbraio 2009

E con l’immagine di quello che sembrerebbe un articolo di giornale in inglese:

Siete di fronte a un falso completo: falsa la frase, falso il contesto, falso l’articolo di giornale. Non c’è nulla di questa citazione che abbia qualche collegamento con la realtà. Chi l’ha condivisa è contatto di cui non fidarsi, né per parlare di medicina né di qualsivoglia altra questione.

Non serve nemmeno perdere tempo a fare verifiche, perché ci aveva già pensato Reuters nel 2020 quando iniziò a circolare – solo in lingua inglese – una prima volta. Vi traduciamo quanto da loro riportato:

Reuters non è riuscita a trovare alcuna prova che Kissinger abbia pronunciato questa citazione sulle vaccinazioni obbligatorie. I rappresentanti di Kissinger hanno confermato a Reuters via e-mail che la citazione è un “completo falso”. I discorsi di Henry Kissinger sono archiviati sul suo sito web e solo due sono elencati per il 2009 ( qui ). Il primo è stato presentato alla riunione plenaria della Commissione Trilaterale di Tokyo il 26 aprile 2009 ( qui ). Il secondo è stato un discorso tenuto il 14 ottobre 2009, per il 35° anniversario dell’Agenzia internazionale dell’energia a Parigi, Francia ( qui ). Nessuna delle due presentazioni includeva la citazione in questa affermazione. Nel 2009, Kissinger non ha parlato a un evento dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS). Reuters non ha potuto verificare un evento intitolato “WHO Council on Eugenics“. Un portavoce dell’OMS ha confermato a Reuters via e-mail che non esiste alcun consiglio o evento di questo tipo.

Su Twitter di profili che la stanno condividendo in italiano è pieno, e anche su LinkedIn e WhatsApp, nella maggioranza dei casi sono profili anonimi che diffondono solo disinformazione e che in un mondo ideale non avrebbero seguito. Purtroppo in Italia nel 2023 soggetti così sono riusciti a farsi un certo pubblico – di nicchia, ma pur sempre nutrito – composto da persone suggestionabili che nella maggioranza dei casi sono solo una scocciatura, ma che sobillati a dovere possono arrivare anche a far veri e propri danni. Il giorno che nel nostro Paese si comincerà seriamente a perseguire chi disinforma in malafede sarà sempre troppo tardi.

maicolengel at butac punto it

Sostieni il crowdfunding per il decennale di BUTAC e Minerva – Associazione di divulgazione scientifica. Abbiamo realizzato magliette, spille e quant’altro per ringraziare tutti quelli che vorranno aiutarci a organizzare una due giorni di eventi gratuiti in autunno a Bologna!

Oppure, come sempre, sostienici su Patreon o su PayPal! Può bastare anche il costo di un caffè!

Un altro modo per sostenerci è acquistare uno dei libri consigliati sulla nostra pagina Amazon, la trovi qui.