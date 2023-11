L’indipendente e le sanzioni europee alla Russia

Il rapporto pubblicato sul sito della Banca d'Italia non ha come scopo il certificare l'effetto delle sanzioni, dare a intendere diversamente è sbagliato

Il 20 novembre scorso è stato pubblicato un articolo su L’Indipendente a firma di Giorgia Audiello.

La tesi sostenuta l’abbiamo sentita fin troppe volte: le sanzioni hanno danneggiato più l’UE che la Russia.

è plausibile pensare, per così dire, a un copia e incolla finito male. Nell’articolo si parla di uno “ studio di Banca d’Italia” che al secondo paragrafo diventa magicamente “Bankitalia”, probabilmente perché lo studio in questione è scritto in inglese ed

Aprendo il link fornito dalla giornalista (che perlomeno lo ha inserito, facilitando la verifica di quanto scrivo) si può leggere, nella pagina precedente all’Abstract:

“The papers published in the Temi di discussione series describe preliminary results and are made available to the public to encourage discussion and elicit comments. The views expressed in the articles are those of the authors and do not involve the responsibility of the Bank“

working papers“, come lo è quello citato da L’Indipendente, hanno lo scopo di: Visitando la pagina Temi di discussione si legge alle prime righe che i cosiddetti ““, come lo è quello citato da L’Indipendente, hanno lo scopo di:

“contribuire al dibattito scientifico… nella prospettiva di un’eventuale pubblicazione in riviste accademiche.”

Si sta quindi parlando di uno studio che, pur essendo pubblico – vale a dire accessibile a tutti – non è però stato pubblicato in alcuna rivista di settore. Il suo solo scopo è piuttosto quello di “incoraggiare la discussione accademica“. Per quanto riguarda la seconda frase sopra citata, credo di poter dire (ma questo è soltanto un mio parere) che essa sia di agevole interpretazione anche per chi di inglese non si intende, ma inserisco comunque la traduzione:

“Le posizioni espresse nell’articolo sono quelle degli autori e non comportano la responsabilità della Banca .”

Quindi la giornalista prosegue aggiungendo che:

“le sanzioni non hanno sortito gli effetti per i quali erano state pensate – ossia fermare la guerra e far fallire l’economia russa – e dati per certi dai politici e dai media europei”

Qui siamo di fronte alla più spudorata applicazione della tecnica dell’ “argomento fantoccio”, una fallacia logica che consiste nel confutare un argomento proponendone una rappresentazione errata o distorta. Da notare che lo studio citato dalla giornalista non propone mai un bilancio delle perdite europee e di quelle russe. L’obiettivo che i suoi autori, Piergiorgio Alessandri e Andrea Gazzani, si sono proposti è ben sintetizzato nella domanda: “How do shifts in the supply of natural gas affect output and inflation?” “In che modo le variazioni nella fornitura di gas naturale influenzano la produzione e l’inflazione?” Questo è il quesito che i due economisti pongono fin dalla prima riga dell’Abstract (piuttosto facile da individuare visivamente, oltre che da comprendere). La risposta alla quale giungono non serve peraltro a mettere la parola fine all’argomento trattato, ma, come scrivono loro stessi, “to encourage discussion and elicit comments” “a incoraggiare la discussione e stimolare commenti”

Per chiudere, dopo aver definito la Germania come lo “Stato teutonico” (ancora non riesco a smettere di ridere, scusate), Audiello ci informa che l’economia russa è ad oggi in buona salute,

…non solo, infatti, i principali indici economici russi segnano risultati positivi, ma proprio oggi il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, ha affermato che nonostante «il peso senza precedenti delle sanzioni», la Russia è riuscita a stabilizzare la situazione e raggiungere «persino una traiettoria di crescita» grazie alla mobilitazione di risorse, alle sagge decisioni della dirigenza politica e al lavoro del governo…

un vero e proprio elogio delle “sagge decisioni” di quella “dirigenza politica” che ha proceduto alla “mobilitazione di risorse” umane portando alla morte di circa 50’000 cittadini russi (senza contare i feriti) in un anno e mezzo di guerra, ma soprattutto, il link a quei “principali indici economici russi” reindirizza addirittura ad un altro articolo della stessa testata giornalistica. A pagamento. La frase si commenta da sé, soprattutto in chiusura. Voglio comunque far notare come Audiello proceda ad(senza contare i feriti) in un anno e mezzo di guerra, ma soprattutto, il link a quei “principali indici economici russi” reindirizza addirittura ad un altro articolo della stessa testata giornalistica. A pagamento.

Riassumendo: uno studio, poi rapporto, di Bankitalia, cioè di Banca d’Italia, pubblico ma non pubblicato e che rispecchia le posizioni solo dei suoi autori, e non di quelle della Banca centrale, credeva di aver analizzato il solo shock energetico legato all’aumento del prezzo del gas naturale, arrivando invece, secondo l’articolista, a dimostrare come le sanzioni abbiano danneggiato l’Europa e mancato il loro principale (se non unico) obiettivo: fermare la guerra in Ucraina. A supporto di questa argomentazione, vedasi da una parte i principali indici economici russi (fonti tanto attendibili quanto Bankitalia), appoggiandosi per comodità a un precedente articolo gentilmente pubblicato sulla stessa testata L’Indipendente (che però non si può leggere se non si è acquistato l’abbonamento alla testata) e dall’altra le parole dell’autorevole Dmitrij Peskov, portavoce del Cremlino.

Per fornire un breve commento dell’articolo credo di poter concludere citando una frase della stessa Audiello:

“Oltre al danno, dunque, la beffa.”

