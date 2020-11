La disinformazione sul vaccino

Oggi trattiamo una notizia che è stata segnalata non a noi direttamente ma agli amici di Radio Pico, dove un’ascoltatrice ha chiesto se potevano rigirare la storia a me per verificarla. I potenti mezzi di Radio Pico me l’hanno rigirata come screenshot, lo potete vedere qui:

Si tratta di un lungo messaggio che sta circolando sui social di messaggistica. Messaggio che vuole incutere paura e ansia verso il vaccino contro Covid-19. Chi diffonde questa roba in un Paese normale sarebbe attenzionato dalla Polizia Postale per procurato allarme. Dagli screenshot ho pensato fosse utile recuperare il testo anche per cercare di capire da dove arriva, cosa non facile con i post che vengono condivisi su Telegram e Whatsapp.

Dopo la vaccinazione aspettiamo la morte dai 6 ai 12 mesi! E questa verrà annunciata come una mutazione del coronavirus! Da 6 a 12 mesi dopo la vaccinazione in tutto il mondo, 10, 50, 100.000 persone al giorno cominceranno a morire. E questa verrà annunciata come una mutazione del coronavirus! E con tali trucchi e giochi, legalizzeranno l’assassinio di persone in tutto il mondo. Il coronavirus timbro e il vaccino coronavirus sono fatti per uccidere. Dopo obbligo e l’installazione danneggia gli organi e i sistemi interni delle persone, che saranno scopate per 6 mesi a anno. Lo scopo di questa bugia globale sul coronavirsu è solo uno: la creazione di un pseudo-vaccino con lo scopo di uccidere le persone e ridurre l’umanità. Sotto la tenda di fumo di questo comodo coronavirsu è stato creato un vaccino che è un preparato virale con tasso rapporto massimo fino al 90% e incubezio. Il nuovo virus non potrà essere trasmesso da gocce d’aria e sarà senza controllo della distribuzione. Il nuovo preparato denominato “vaccino coronavirus” avrà una sostanza che ridurrà rapidamente i sintomi del virus di esca. Le persone vaccinate saranno felici e condivideranno i loro amati e parenti: mi hanno vaccinato, tutto è eccellente, tutto è scomparso da me. Ma tra 180 e 365 giorni una persona muore. Il vaccino è calcolato esattamente per questo scopo. Viene distribuito esattamente dove necessario per ridurre la popolazione. Poiché hanno bisogno di quelli del fischietto politico – per lasciare un numero calcolato di persone – quelli dell’esercito, dei servizi e che hanno lavorato nel lavoro. Per l’ingresso dei politici non verrà rilasciata una versione di vaccino puro che non conterrà il nuovo virus mortale. Questo è già calcolato come essere impegnato. Ricordate questa novità nel 2009 per l’acquisto di vaccini: quando le autorità tedesche hanno acquistato un vaccino per l’influenza suina. Ma qui non è il vero vaccino ma provocato sarà quello che danneggia gli organi e i sistemi interni, che sarà per 6 mesi per un mese. Ecco come avviene la prossima fase: smaltimento! In tutta la terra, 10, 50, 100.000 persone al giorno inizieranno a morire. E questa verrà annunciata come mutazione del coronavirus. E con tali trucchi e giochi, legalizzeranno l’assassinio di persone in tutto il mondo. E siamo già stati avvisati di questo. Detto e Mutafchiyski! Sotto “fantastica morte” ha avuto esattamente quello!

Grazie ai potenti mezzi di BUTAC (Google Translator) e un filo di spirito critico ho trovato una fonte, che risale al 2 giugno 2020, quindi questo inutile e lunghissimo post circola (in altra lingua) da almeno sei mesi.

Dalla Bulgaria con furore

La pagina dove l’ho trovata è Behind the Governement, bulgara, gestita da una singola persona residente in Bulgaria.

È una pagina social che diffonde disinformazione in malafede, sull’onda QAnon, ha oltre 48mila follower, e parla da mesi di satanismo, pedofilia e deep state, faceva il tifo per Trump. Ricorda mille altre pagine simili nate tra il 2013 ed oggi in tutto il mondo.

Si capiva che il testo arrivava dalla Bulgaria e non dalla Russia, come sospettato dalla signora che ce l’ha gentilmente segnalato, dal fatto che a fine testo si cita Mutafchiyski, che altro non è che il Capo dello Stato Maggiore Operativo Nazionale bulgaro Prof. Ventsislav Mutafchiiski. Mutafchiiski o Мутафчийски è la persona che si occupa dell’emergenza Covid-19 in Bulgaria.

Il testo non è altro che la trascrizione di un video, un classico video complottista come ne abbiamo visti mille. Non c’è un vero e proprio fact-checking da fare, si tratta di cose dette a casaccio per spaventare la gente.

Lo spirito critico aiuta

Quello che posso dirvi è che chi ha fatto quel testo ne capisce davvero poco di vaccini, o forse è conscio che ne capiscono poco i suoi follower.

Il passaggio dove dice che chi userà il vaccino avrà inizialmente dei benefici parte dal presupposto che il vaccino sia un medicamento. Ma i vaccini sono medicina preventiva, si prendono per evitare di avere una malattia, non per stare meglio da una malattia che ci affligge. Dovrebbe bastare questo a farvi capire che si tratta di una miriade di sciocchezze. Sciocchezze che si ricollegano alla solita storia del piano di Bill Gates per ridurre la popolazione mondiale…

A questo vorrei aggiungere che tutto il racconto sui morti prevede un complotto su scala mondiale di cui farebbero parte le migliaia di ricercatori in tutto il mondo che in questi mesi hanno tenuto sotto osservazione il virus. Medici, interi staff di enti di ricerca e laboratori, scienziati di vario genere, tutti parte dello stesso complotto. Basta un po’ di spirito critico per rendersi conto che non è possibile. Più persone sono parte di un segreto meno quel segreto è davvero un segreto.

Inoltre…

Se faceste un giretto sulla pagina bulgara vi accorgereste come stanno ricondividendo tutte le bufale e la disinformazione che negli scorsi mesi abbiamo dovuto trattare anche qui su BUTAC, roba da domandarsi davvero come Facebook pensi di contrastare l’infodemia.

Sono pure parenti del nostro Mr. Nò visto che condividono anche le scie chimiche, sostenendo che anche così viene spruzzato il Sars-Cov-2:

Le foto top secret…

Concludendo

Se condividete questa roba purtroppo so che non cambierete idea, me ne dispiace perché siete vittime di una disinformazione pericolosa, spinta da brutte persone che non hanno a cuore la vostra salute. Spero tanto che riuscirete a vedere dove sta la verità e dove invece vi stanno solo prendendo in giro. Ma la strada è ancora molto lunga.

Non credo di poter aggiungere altro.

maicolengel at butac punto it

Se ti è piaciuto l’articolo, sostienici su Patreon o su PayPal! Può bastare anche il costo di un caffè!