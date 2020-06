Ci avete segnalato uno dei tanti video che stanno girando in rete dopo i raduni dei gilet arancioni nelle piazze italiane nei giorni scorsi.

Questo video dura 5 minuti e 12 secondi e riporta le parole di una fisioterapista che ha preso la parola sul palco a Trieste per raccontare alcune cose.

SI presenta spiegando che lavora in una RSA, ma anche in studi privati. La frase che voglio analizzare con voi è questa:

Davvero una professionista (una fisioterapista deve aver una laurea per praticare) non è in grado di leggere i numeri e capirli? Davvero siamo ancora al “è stata solo una banale influenza”? A me onestamente a sentire queste frasi cascano le braccia.

L’influenza uccide, è vero, principalmente anziani, anche se è noto che fa danni anche ai bambini. Ma per l’influenza abbiamo medicine che vengono studiate ogni anno, un vaccino che non è sempre perfetto ma che comunque evita a tanti di prenderla in forma grave. L’influenza la conosciamo, sono anni che nelle sue varie mutazioni ritorna, alcuni hanno sviluppato qualche immunità, altri sanno che devono starci più attenti.

Per il Sars-Cov-2 le cose stanno diversamente, non sapevamo praticamente nulla quando si sono decisi i lockdown, se non che era molto contagioso. Non si sapeva cosa poteva fare in termini di danni. Sapevamo che la mortalità era più bassa di quanto i numeri italiani facessero pensare basandoci sull’ipotesi (corretta) che ne fossero venuti a contatto molti di più di quelli che hanno fratto i tamponi.

Ma l’influenza non riempie le terapie intensive, l’influenza non costringe migliaia di pazienti a venire intubati. La Covid-19 sì. Ed è principalmente per questo motivo che molti Paesi hanno istituto regole che hanno limitato o ancora limitano la circolazione dei cittadini. Più che il tasso di letalità a preoccupare era il bisogno dei letti da terapia intensiva. Letti che sono stati usati in abbondanza.

E una fisioterapista non può far finta di non saperlo, specie se, come dice, lavora nelle RSA.

Oggi, a distanza di quasi sei mesi dall’inizio di questo 2020, del virus Sars-Cov-2 sappiamo un po’ più cose, abbiamo avuto modo di testare svariate terapie, siamo probabilmente in grado di difenderci meglio e di avere meno necessità di posti in terapia intensiva. Ma oggi. Non quattro mesi fa. E anche oggi qualche problemino c’è ancora. Non abbiamo una terapia sicura per tutti che scongiuri i ricoveri in TI. Stiamo meglio e con più disponibilità ospedaliera, principalmente per merito delle misure che abbiamo preso fino a oggi. Che una fisioterapista dia a intendere che si poteva fare diversamente fin da subito a me scoccia. Perché sta dicendo una cosa errata, davanti a una platea (non è chiaro composta da quanti, ma c’è sempre la platea online) che prende la frase per buona. Si fidano, è una fisioterapista, mica l’ultima arrivata.

Sul sito della Johns Hopkins University è presente un raffronto tra influenza e Covid-19. Suggerisco alla fisioterapista di leggerlo prima di tornare in piazza a sparare sentenze che un giorno potrebbe voler ritrattare.

Vi riporto la parte saliente in inglese:

There have been approximately 380,773 deaths reported worldwide. In the U.S, 106,181 people have died of COVID-19, as of June 3, 2020.* The World Health Organization estimates that 290,000 to 650,000 people die of flu-related causes every year worldwide.

In the U.S., from Oct. 1, 2019 – Apr. 4, 2020, the CDC estimates that 24,000 to 62,000 people died from the flu. (The CDC does not know the exact number because the flu is not a reportable disease in most parts of the U.S.)

The COVID-19 situation is changing rapidly. Since this disease is caused by a new virus, people do not have immunity to it, and a vaccine may be many months away. Doctors and scientists are working to estimate the mortality rate of COVID-19, but at present, it is thought to be substantially higher than that of most strains of the flu.