La mano fantasma di Putin

Pochissimi secondi per mostrarvi come la storia della mano fantasma di Putin sia una sciocchezza cavalcata solo perché circolano video in bassa risoluzione.

Qui vedete la scena in buona risoluzione (ho messo i due momenti in cui Putin passa la mano sul microfono così che li vediate entrambi):

Qui in bassa risoluzione e con la chiusura di Zelensky, che secondo alcuni toccando il microfono del suo discorso sta trollando Putin:

Voglio sperare che non ci siate cascati in troppi, io oggi (domenica 6 marzo) ho evitato il più possibile di stare online e non ho verificato se la cosa sia già stata smontata da altri, ma come spiegavo sui nostri profili social:

Ogni volta che si usa una fake news per dare supporto a una battaglia che riteniamo giusta si sta regalando ai nostri antagonisti un’arma che potrà essere usata contro noi stessi. Non capirlo purtroppo è grave.

Non credo di poter aggiungere altro.

