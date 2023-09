La nuova truffa “Meta Security Team”

Ci risiamo, ennesima truffa che rischia di fare tante vittime. Anche se stavolta non siete voi ad averci scritto la segnalazione, ma i truffatori ad avercela inviata.

Questa era nella posta di Messenger su Meta stamattina:

Your Page Has Been Disable. I.N.C International Concepts has reported that your article:



2. Share content that misleads other users.

We’ve warned in the past that if your Page that infringes some one else’s intellectual property rights, your Page will be disabled.

If you believe this an error in our system, please verify your account at the link below.

Account Confirmation: https://my-review. click/ M0EwOD

Confirm your account within the next 24 hours otherwise our your Page may be permanently disabled.

Meta Security Team.

La mail riportava come utente il logo di Meta, e la scritta Meta Security Team. Ora, dopo segnalazioni, Meta ha rimosso l’account, ma state tranquilli: ci riproveranno. Il link portava ovviamente fuori da Facebook, su una pagina in cui ci venivano chiesti i dati di accesso alla nostra pagina “per verificarla”. Li avessimo inseriti i truffatori avrebbero avuto tutto quanto gli serviva per rubarcela a usarla per i loro scopi.

Purtroppo le persone che usano i social a scopo lavorativo senza avere il background per riconoscere un avviso reale di Meta da uno fasullo sono tante, troppe probabilmente. Il rischio che alcune di queste incappino nella truffa e, senza verificare alcunché, clicchino sul link è altissimo.

Speriamo che Meta sia lesta a rimuovere questo genere di messaggi, peccato che non lo sia stata altrettanto con l’ondata precedente dove invece che messaggi privati si veniva taggati in post simili, con gli stessi identici intenti truffaldini.

