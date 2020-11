la Svezia, Svetlana e Dino Tinelli

Sul canale YouTube di Dino Tinelli è apparso un video tradotto e doppiato grazie alla fatica del buon Dino e della sua amica Maria Cristina.

Il video mostra un centro commerciale svedese e il fatto che la gente circoli senza mascherina all’interno dello stesso. Nel video a un certo punto arriva Svetlana, che con la voce di Maria Cristina ci racconta che:

oggi e martedì 13 ottobre 2020 e siccome ho promesso di fare un video ogni giorno sulla vita in svezia il suo cosa succede in circostanze diverse in modi differenti proprio adesso mi trovo in uno dei negozi più famosi della svezia di vestiti è uno dei più ambiti della svezia e come potete vedere ci sono un sacco di persone alcuni indossano la mascherina altri no qualcuno mantiene le distanze altri no ma la vita prosegue come deve essere qui non è cambiato nulla in svezia e penso che le persone devono sapere questo.

Il video è vero, come è vero che in Svezia non si usano le mascherine. Non c’è alcun obbligo nell’indossarle. Come mai? Basta cercare sul sito del Ministero della Salute svedese, dove il virus non è minimamente preso sottogamba, ma sulle mascherine, come spiegano si è scelto di non renderle obbligatorie preferendo raccomandare altri tipi di prevenzione.

Attualmente non raccomandiamo le mascherine per il viso in ambienti pubblici poiché le prove scientifiche sull’efficacia delle mascherine per il viso nel combattere la diffusione dell’infezione non sono chiare. Tuttavia, potrebbero esserci situazioni in cui le maschere per il viso possono essere utili nonostante lo stato di conoscenza incerto sugli effetti. Le mascherine per il viso devono essere sempre viste come complementari ad altre raccomandazioni: resta a casa quando si hanno sintomi, lavarsi le mani regolarmente e tenersi a distanza dagli altri.

Queste indicazioni, seguite diligentemente, hanno limitato i danni del virus in Svezia. La Svezia ha circa un sesto della nostra popolazione, 10,23 milioni di abitanti contro 60,36 per l’Italia. Quindi in teoria i loro numeri, se le loro misure di precauzione fossero estremamente valide, dovrebbero essere, in proporzione, molto inferiori ai nostri.

Vediamo la situazione da inizio pandemia ad oggi tramite la dashboard dell’OMS.

Lo so che non è scienza e non è così che si fanno queste analisi. Ma io sono un uomo di strada, un sempliciotto direbbero alcuni, ho bisogno di esempi e paragoni semplici. Quindi uso una proporzione terra terra, numero abitanti e numero di contagiati. 60360000:10230000=402536:X dove la X è il numero di contagi che ci dovrebbero essere in Svezia se le cose fossero andate come in Italia. La Svezia dovrebbe avere circa 68mila contagiati se avesse avuto una situazione come quella italiana, non oltre 100mila. Se il loro approccio alla pandemia fosse particolarmente efficiente avrebbero dovuto avere un numero di contagiati di gran lunga inferiore. E invece sono oltre 100mila. Sui morti, facendo le proporzioni, i numeri si somigliano.

Ci sono sicuramente differenze, loro non hanno fatto alcun lockdown, ma non è che la loro economia se la sia cavata da dio. Svetlana queste cose evita di dircele. Tinelli e Maria Cristina pure.

Sia chiaro, la stessa OMS spiega (da sempre) che i lockdown devono essere una misura estrema e che non servono a risolvere le cose, ma solo a dare respiro agli ospedali permettendo la riorganizzazione dei reparti. E sempre l’OMS da sempre avverte sull’uso delle mascherine, spiegando quando andrebbero usate:

All’interno di territori più ampi in cui il virus si sta diffondendo, le maschere dovrebbero essere indossate dal pubblico in ambienti in cui non è possibile mantenersi ad almeno 1 metro dagli altri. Esempi di queste impostazioni includono luoghi interni affollati e con scarsa ventilazione, trasporti pubblici e luoghi ad alta densità di popolazione, tra gli altri. In ambienti chiusi, soprattutto dove c’è una scarsa ventilazione, è anche molto importante aumentare la velocità di ricambio dell’aria, ridurre il ricircolo dell’aria e aumentare l’uso dell’aria esterna.

In Italia si è scelto di obbligarla praticamente sempre, ritenendo che le nostre città siano ad alta densità abitativa. Onestamente io avrei voluto vedere mesi di “pubblicità progresso” in tv e sui giornali, spiegando in maniera scrupolosa tutte le altre misure di prevenzione. Non so perché non si sia fatto, trovo che sia un gravissimo errore del governo, ma resto il solito piccolo blogger che non ha alcuna voce in capitolo.

Il video di Svetlana conclude con una frase che nell’originale non c’è, ma che è aggiunta dal caro Dario con la voce di Maria Cristina:

Tinelli è uno dei maggiori sostenitori della teoria che vuole che la terra sia piatta.

Non credo sia necessario aggiungere altro.

