I laboratori di ricerca in Ucraina

Il web russo è in subbuglio e voi ci avete segnalato un video in russo dove si vede la deposizione della portavoce del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d’America Victoria Nuland, deposizione avvenuta l’8 marzo 2022 e subito cavalcata dagli Agenti del Cremlino:

E non solo, la stessa Tass, l’agenzia di stampa russa, l’ha ripresa con questo titolo:

Anche la nostra immarcescibile Francesca Totolo ne ha parlato su Twitter con queste parole:

Qualcun altro ha usato toni ancora più estremi, ma capiremo dopo il perché:

La prima cosa da dire è che è vero, Victoria Nuland ha parlato di laboratori da proteggere, l’ha fatto con questa singola frase nel corso di oltre due ore di audizione:

Ukraine has biological research facilities, which, in fact, we are now quite concerned Russian troops, Russian forces may be seeking to gain control of, so we are working with the Ukrainians on how they can prevent any of those research materials from falling into the hands of Russian forces should they approach.