Il laboratorio australiano e le fiale scomparse

Uno screenshot sulla scomparsa di virus da un laboratorio cerca di allarmare il pubblico. Ma dal 2024 ci sono stati aggiornamenti

Su alcune bacheche vicine al complottismo antivaccinista sta circolando lo screenshot di un titolo, tradotto in italiano, di un articolo del 2024. Lo screenshot, che vedete in apertura di articolo, porta questo titolo:

Avviata un’indagine sulla violazione nel Queensland, dove sono scomparse fiale contenenti virus Hendra, lyssavirus e hantavirus.

L’articolo risale al 9 dicembre 2024, è firmato da Molly Slattery, giornalista australiana, e racconta di un’indagine appunto del 2024. Riporto (tradotto) dall’articolo originale:

Quasi 100 campioni vivi del letale virus Hendra sono andati persi a causa di un errore di biosicurezza in un laboratorio statale del Queensland. È stata avviata un’indagine dopo che è emerso che 323 campioni virali sono scomparsi dal Laboratorio di Virologia nel 2021, in una “grave violazione” del protocollo di biosicurezza, ha annunciato lunedì il Ministro della Salute Tim Nicholls. Il materiale, che comprendeva campioni del virus Hendra, del lyssavirus e dell’hantavirus, sembra essere scomparso in seguito al guasto di un congelatore che li custodiva. Nicholls ha dichiarato che la violazione è stata scoperta nell’agosto del 2023. Il laboratorio non è stato in grado di stabilire se i materiali siano stati rimossi o distrutti.

Ma tra il 9 dicembre 2024 e oggi ci sono stati aggiornamenti. Riporto dal sito del Ministero della salute australiano:

L’indagine ha rilevato che i campioni del virus Hendra, del Lyssavirus e dell’Hantavirus difficilmente sono stati persi o rubati, ma risultavano irreperibili a causa di una gestione inadeguata della documentazione. Ha inoltre constatato che la violazione non ha comportato alcun rischio o danno per il personale o per la comunità in generale.

Ed esiste un rapporto di 88 pagine che scende nel dettaglio dei fatti spiegando con attenzione perché quei virus non sono andati persi con possibili rischi di salute per la popolazione. Condividere lo screenshot di apertura sostenendo che sia una possibile prova di come l’Hentavirus stia circolando è sbagliato; chi lo fa sta cercando di avvelenare il pozzo, generando allarme in chi si fa facilmente suggestionare da questo genere di notizie.

Chi condivide solo lo screenshot e omette il link sa perfettamente che il lettore, se approfondisse, scoprirebbe che il caso è stato chiuso e spiegato. Diffidate di questa gente.

maicolengel at butac punto it

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Immagine di testa di CDC su Unsplash