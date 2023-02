L’amplificatore di segnale adesivo

La pubblicità è l’anima del commercio, nessuno lo nega, ma a volte a essere pubblicizzati sono prodotti assolutamente inutili e la pubblicità serve solo a convincere l’utente finale che ne abbia un disperato bisogno.

È il caso di tantissimi prodotti che vengono venduti nelle televendite notturne sui canali del digitale terrestre, prodotti che non si discostano da quelli che abbiamo già trattato e che vengono venduti tramite dropshipping grazie alla pubblicità sui social network. L’unica grossa differenza è il target dell’acquirente medio. Oggi parliamo di un prodotto venduto su KalaiShop, un prodotto che esiste da quando esistono i telefoni cellulari, l’adesivo che dovrebbe funzionare da booster del segnale della rete telefonica.

Il magico adesivo Starlyf Signal Booster (ma al posto di Starlyf potete mettere qualsivoglia marchio/nome). Viene venduto sui canali Mediaset, ad esempio in televendite che lo offrono a circa 3 euro a dispositivo:

Sul sito di KalaiShop il prodotto viene presentato con queste parole:

Il migliore amplificatore di segnale per cellulare Tutti noi abbiamo avuto delle situazioni quando era quasi impossibile effettuare anche una chiamata ma da oggi con Mobile Booster non avrai più questo problema. È un dispositivo mirato ad amplificare il segnale cellulare e migliorare la connettività in aree con scarsa connettività. Un amplificatore di segnale per cellulari migliora la copertura della rete, la qualità delle chiamate e Internet. Aumenta l’intensità della copertura Riduce istantaneamente l’elettricità statica, è perfetto per avere sempre copertura in auto, parcheggi, scantinati, montagne, scale, spiagge, barche, ascensori, tunnel e anche nelle zone più remote. È il metodo più conveniente e meno invasivo sul mercato per rendere la tua comunicazione sempre chiara e affidabile. Acquistalo per far comunicare tutta la tua famiglia, sarete sempre online e connessi tra voi.

Spiegazioni tecniche del suo funzionamento? Inesistenti, perché tanto il pubblico a cui si rivolgono non avrebbe le competenze necessarie per comprenderle, e non è interessato a come funzioni, ma solo al se funzionerà. Peccato che questi adesivi non aumentano effettivamente la potenza del segnale e non funzionano come pubblicizzato.

Tra i commenti ci viene fatto notare che i motivi per cui questo prodotto è inutile sono vari:

1) Un telefono trasmette anche se la stazione base non ti “sente”, nel caso non hai linea.

2) La forma dell’antenna passiva e la posizione in cui va piazzata dipendono molto direttamente da forma e posizione della/delle antenne dentro al cellulare. Dovrebbe esistere un adesivo diverso per ogni marca e modello.

3) Ci sono due modi di accoppiamento delle antenne: magnetico ed elettrico. Tutto ciò che somiglia ad un dipolo sfrutta l’accoppiamento elettrico, e costituisce la maggior parte dei disegni di antenna che si usano per frequenze così alte come quelle dei cellulari. L’ amplificatore passivo di segnale usa l’accoppiamento magnetico, quindi comunque non potrebbe “parlare” con l’antenna del cellulare.

Lo stesso lettore ci segnala che la mancanza di componenti elettronici come da noi scritto inizialmente non è sufficiente per dire che non possa funzionare. (Grazie Terenzio).

La potenza del segnale è determinata da una varietà di fattori, tra cui la distanza dal telefono alla torre cellulare più vicina, la presenza di ostacoli come edifici o alberi e il numero di utenti sulla rete. Per migliorare effettivamente la potenza del segnale è necessario utilizzare un dispositivo più sofisticato, come un amplificatore cellulare o un ripetitore.

KalaiShop non ha fatto altro che ribrandizzare con un altro nome un prodotto che trovate in migliaia di forme e colori su siti come AliExpress, e metterlo in vendita a cifre che permettano lauti margini di guadagno. Dieci sticker 29,99 euro, su AliExpress diventano 2,72 più 6,43 per la spedizione, meno di un terzo della spesa:

E se ne comperiamo per più di 422,91 euro la spedizione diventa gratuita. Basta contare su una rete di vendita come KalaiShop per piazzarne qualche migliaio solo in Italia. Tanto alla fine sono esattamente come i prodotti omeopatici, se ci credi intensamente ecco che arriva l’effetto placebo, e magicamente ogni volta che il segnale del tuo cellulare sarà di una tacca maggiore che del tuo amico senza adesivo il merito sarà del magico prodotto. Mai mettere in dubbio la sua efficacia.

Lo so che qualcuno di voi arriverà a dire che non abbiamo praticamente sbufalato nulla, ma è perché non c’è nulla da sbufalare: se credi che un adesivo attaccato (a caso) sul retro del tuo telefono, possa amplificare il segnale significa che non hai la più pallida idea di come funzioni lo strumento che usi per comunicare col mondo.

Esistono siti che negli anni hanno tentato di spiegare scientificamente perché questi adesivi siano assolutamente inutili, se volete (e se conoscete l’inglese) potete ad esempio leggere questo.

