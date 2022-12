Gli studi e i comunicati stampa

Su Adnkronos il 6 dicembre 2022 è stato pubblicato un articolo dal titolo:

Si tratta di un articolo pubblicato in seguito a un comunicato stampa degli autori dello studio, o comunque di qualcuno vicino a loro; lo supponiamo non ritenendo credibile che la redazione di Adnkronos passi le giornate a monitorare le testate scientifiche e faccia una cernita di quali siano gli studi su cui è interessante pubblicare una notizia.

Lo studio è stato pubblicato il 16 novembre 2022, lo potete trovare qui. Adnkronos ne fa un sunto basandosi sulle dichiarazioni degli stessi autori dello studio, ma omette alcune cose. La prima e più importante, lo studio è solo in vitro è un riepilogo di studi fatti da altri.

Significa che tutto è possibile, fino a che non viene replicato in vivo si tratta di un qualcosa che ha del potenziale ma che non è stato provato che possa funzionare in un organismo completo e funzionante. La cosa che ci infastidisce è che lo studio questo lo spiega molto chiaramente:

Although the combined use of LF and vitamin D seems to be a promising approach as an adjuvant for the COVID-19 management, there are still no in vivo studies with robust evidence to prove the benefits of using this combination of supplements against SARS-CoV-2 infection.