L’audio di Ilaria Biancalani

Siete in tanti ad averci inviato la segnalazione di quest’audio che sta girando su svariati canali social, ce l’avete segnalato nei commenti del forum Luogo Comune, su Twitter, su siti che nessuno aveva mai sentito nominare fino a ieri, su Rumble, Youtube, Facebook, Telegram. Insomma quest’audio della durata di quasi 3 minuti e mezzo, senza uno straccio di prova che sia uno, è diventato virale grazie al tam tam dei canali Telegram per pecoroni, sì, pecoroni, ci dispiace ma non sappiamo come altro chiamarli, perché è proprio come le pecore che agiscono.

In pratica l’audio è stato messo online su alcuni di questi canali con l’ordine di farlo girare il più possibile. E i pecoroni, che sono disposti a tutto pur di dimostrare che loro sì che sono più furbi degli altri, accettano di condividere in rete un audio di cui non conoscono la provenienza. Loro sì che sono persone in gamba…

Quanto segue non è un debunking, non può esserlo, siamo di fronte alla parola della supposta autrice dell’audio – che ne nega la paternità – e a un audio che chiunque potrebbe aver fatto.

L’audio è questo:

Lo si trova in qualità migliore o peggiore ma poco conta. La giornalista Ilaria Biancalani aveva pubblicato un preciso post su Twitter dove spiegava che non si trattava di lei, e che aveva già presentato denuncia alla polizia postale. Poi ha chiuso l’accesso al suo profilo Twitter a tutti, se non i pochi follower che già la seguivano. La capisco visto che proprio su Twitter è pieno di profili che stanno diffondendo questo file.

Che viene condiviso quasi sempre con queste parole:

AUDIO INTEGRALE | La confessione shock di Ilaria Biancalani (Giornalista RAI): “Abbiamo l’ordine da parte di Mattarella e Draghi di mentire sulla Pandemia e dire che i No Vax sono dei criminali: stanno crollando tanti giornalisti ed ora diranno la verità

Nell’audio si sente una voce di donna sostenere di aver ricevuto una proposta di 10mila euro dal governo italiano per mentire sulla pandemia. Un classico caso di teoria del complotto. Poco ci interessa di chi sia la voce nell’audio che sta girando: ci piacerebbe ci fosse un po’ più di spirito critico. E invece tra questi pecoroni lo spirito critico è più raro dello zafferano…

Vedete, la pandemia ha colpito gli ospedali, quindi il personale medico, ben prima di toccare il giornalismo. Quindi prima dei giornalisti i governi avrebbero dovuto dare mazzette a tutto il personale ospedaliero, e solo i medici in Italia sono oltre 400mila. Non tutti lavorano in ospedale, ma tra i medici ospedalieri e il personale delle strutture quel numero lo si supera abbondantemente. Per coprire un complotto fatto apposta per screditare eventuali terapie domiciliari, il governo avrebbe dovuto pagare centinaia di migliaia di persone. Lo capite che un complotto dove sono coinvolte centinaia di migliaia di persone non può stare in piedi senza che in un tempo più o meno breve siano portate delle prove della sua esistenza? Che sia il 9/11 o la pandemia poco conta.

Io ho ascoltato la voce dell’audio, come sono andato a cercarmi audio vecchi della giornalista Biancalani, la voce somiglia certo, ma nel 2021 far somigliare una voce a un’altra è un lavoro che persino mio figlio a dieci anni sa che è facile. E poi, chi è “Ilaria Biancalani”, una giornalista vero, ma RAI? Non trovo traccia di una sua presenza sulla radio televisione italiana. Al massimo dei video fatti per La Nazione per cui lavora dal 2015, ma sul suo CV non c’è traccia di lavori in RAI. Chiunque ha scritto quella descrizione l’ha fatto per spingere la gente a condividere quell’audio.

Quanti giornalisti iscritti all’Ordine conosciamo che venderebbero pure la mamma per 10mila euro? L’avete presente quanto è folta la platea dei disinformatori seriali muniti di tesserino da giornalista? Se fosse vero quanto sostiene la donna dell’audio, tutti loro o quasi avrebbero dovuto già da tempo ricevere la proposta di questi 10mila euro per stare zitti, come mai nessuno di loro l’ha denunciata? I famosi “giornalisti indipendenti”…

Oltretutto, cercando, noto che Biancalani è amica con altra esperta di comunicazione, amica che certifica le sue competenze giornalistiche su LinkedIn, amica che oggi è un’esperta di comunicazione che lavora per Big Pharma, ma davvero siete così polli da credere che una giornalista vicina a comunicatori ed esperti di Big Pharma possa far parte di un complotto mondiale per nascondere cure domiciliari e che poi però si farebbe fregare da un audio catturato non si sa bene dove, come o quando?

Sarebbe proprio stupida eh…

Detto ciò non possiamo certificare sopra ogni dubbio se quell’audio sia suo o meno, possiamo però certificare che quanto viene raccontato sono immani sciocchezze, sarà Biancalani stessa, se davvero ha denunciato il tutto alla polizia postale, a dimostrare i fatti.

Pecoroni, io davvero non riesco a chiamarvi con altro modo, siete pecoroni, fate quello che altri vi dicono di fare, convinti di essere “ribelli”, quando invece siete solo vittime di chi gestisce i canali tramite cui avete ricevuto quest’audio, e la colpa purtroppo è del sistema scolastico che non ha saputo istillare in voi nemmeno un grammo di spirito critico.

Non posso aggiungere altro, se non un video di Tom Cruise:

Solo che quello non è Tom Cruise…

