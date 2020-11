Le citazioni manipolate – Presidential edition 2020

Mi avete segnalato un articolo apparso su Scenari Economici, articolo che non è altro che la ripresa tale e quale di un pezzo uscito su FoxNews.

Si attacca Biden, un’altra volta, lo si attacca per una frase che avrebbe detto durante un’intervista a Pod Save America. Siamo di fronte a un chiarissimo esempio di gente che fa finta di fare giornalismo mentre invece sta perculando i propri lettori. Parlo sia dei giornalisti di FoxNews che dei non-giornalisti di Scenari Economici.

Vedete, è vero che Biden dice questa frase:

We have put together, I think, the most extensive and inclusive voter fraud organization in the history of American politics

Ma se si ascolta tutto l’audio è chiaro e lampante che quel we non è “io e Obama” ma “noi americani”. Difatti la frase subito dopo riporta:

what the president is trying to do is discourage people from voting by implying that their vote won’t be counted

Che tradotto vuol dire:

Quello che il presidente (Donald Trump ndmaicolengel) sta facendo è scoraggiare la gente dall’andare a votare sostenendo che il loro voto non sarò conteggiato.

Questa è la frode a cui fa riferimento Biden, e chiunque sia madrelingua è in grado di comprenderlo senza fatica. Guarda caso FoxNews evita attentamente di riportare tutto, ci attacca la frase precedente dove si cita Obama, ma evita la frase successiva e direttamente collegata al discorso frode elettorale.

🚨🚨 BIDEN ADMITS TO VOTER FRAUD! 🚨🚨@JoeBiden brags about having the “most extensive VOTER FRAUD organization” in history‼️ WATCH ⬇️pic.twitter.com/ft7u07kUX0 — Kayleigh McEnany (@kayleighmcenany) October 24, 2020

Anzi, Fox si limita a condividere il mini video realizzato da Kayleigh McEnany, la portavoce della Casa Bianca da aprile 2020. Quindi la portavoce della Casa Bianca è l’autrice di un video dove grazie all’omissione di un pezzo si mette in ridicolo (se non peggio) il candidato dell’opposizione. Questo è il modo con cui si è scelto di fare campagna elettorale nel 2020, consci che tanto nessuno dei follower andrà mai davvero a fare le pulci a quanto affermato, e quelli che non sono follower sono seguiti solo dagli oppositori.

Siamo messi molto male.

Non credo purtroppo di poter aggiungere altro, ma questa campagna elettorale americana è lo specchio di come l’information disorder stia facendo danni su più livelli. Noi non serviamo davvero a niente, ma se non si farà qualcosa a livello scolastico Idiocracy è dietro l’angolo.

