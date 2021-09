Le leonesse in calore

Stavolta non abbiamo davvero nessun merito, se non quello di aver intercettato alcuni post che girano in rete e avere letto l’ottimo post scritto da Biologicamente su Facebook. Su molte bacheche, da anni circola questa serie di foto con una descrizione sulla falsariga di quella che vi riporto:

La prima cosa che vorrei dire è che chi ha scritto il post originale o è straniero o sarebbe il caso che tornasse a frequentare la scuola dell’obbligo per l’uso di accenti e interpunzioni. Ma sono dettagli. Il problema è che ogni informazione riportata in quel testo è falsa. Falsa e facile da verificare, come ha appunto dimostrato Biologicamente, con un lungo post che non stiamo a riportarvi tale e quale, ma che potete leggere nella versione integrale come linkato sopra.

Partiamo dalle foto: si tratta di due scatti (in certi post sono tre) fatti da Safi Kok allo Zoo di Rotterdam, in Olanda. Il leone si chiama Aapel e quella che gli sta mordendo i testicoli non è una compagna desiderosa di accoppiarsi, ma la figlia. Sia chiaro, è vero che i rituali di accoppiamento dei leoni sono particolarmente intensi, ed è vero che la durata della sessione di accoppiamento può durare fino ai sette giorni. Ma finita lì, la leonessa non morde i testicoli del compagno per spingerlo ad accoppiarsi, durante il periodo dell’accoppiamento il leone protegge la leonessa da altri potenziali compagni, standole più vicino del solito. Gli studi sull’accoppiamento dei leoni possono essere letti qui.

La bufala circola almeno dal 2020 grazie a post come questo:

Sarebbe bello che la cara Jasmine e i tanti altri che in questi giorni la stanno riproponendo correggessero i loro testi, per evitare quel fenomeno per cui tra qualche anno quella nata come bufala scherzosa per alcuni diventerà l’unica verità incontrovertibile.

