Le nuove regole per le rotonde

Non c'è una nuova legge per la precedenza nelle rotatorie: un titolo come questo può indurre il guidatore in errore e causare incidenti

Il web è pieno di siti che trattano argomenti relativi alle automobili, ma talvolta alcuni tendono a fornire informazioni poco accurate, forse solo per attirare l’attenzione dei lettori. Recentemente, un nostro attento lettore (grazie Greg) ci ha segnalato un articolo pubblicato da SoloMotori che ha sollevato dei dubbi:

Rotatorie stradali, la nuova legge ribalta tutto: non sai più chi ha la precedenza I Devi darla da questa parte

Nell’articolo, firmato da un certo Fulvio Schiraldi (che non compare nelle registrazioni dell’Ordine dei giornalisti), viene affermato quanto segue:

Con la nuova norma, la precedenza nelle rotatorie viene data ai veicoli che stanno per entrare, invertendo quindi la logica precedente. Ciò significa che chi è già all’interno della rotatoria deve cedere il passo a chi sta per accedervi. Questa regola vale soltanto per le rotonde all’italiana mentre quelle europee continuano ad avere sempre il classico funzionamento.

Ma è importante sottolineare che, secondo gli aggiornamenti al Codice della Strada del 2023, non è stata introdotta alcuna nuova regola riguardante la precedenza nelle rotatorie.

La normativa in vigore resta invariata, come chiarito sul sito della PoliziaLocale:

Solitamente è apposto un segnale di “dare precedenza” all’ingresso della rotonda. Laddove questo non sia presente vige l’art. 145 c. 2 C.d.S., quindi ha la precedenza chi si immette nella rotatoria (poiché a tutti gli effetti arriva da destra). Va da sé che, in sede d’esame ma questo giova anche alla normale circolazione, chi si approccia alla rotatoria deve moderare la velocità ed essere pronto a dare la precedenza ad altri veicoli.

Di conseguenza, la situazione descritta da SoloMotori si applica solo in assenza del segnale di dare precedenza all’ingresso della rotatoria stessa. Tuttavia, è importante notare che la stragrande maggioranza delle rotatorie è dotata di tale segnale, invitando chi si immette a dare precedenza ai veicoli già all’interno della rotatoria.

Scrivere un articolo che suggerisce un cambiamento nelle regole del Codice della Strada, sostenendo che ora si debba dare la precedenza a chi si immette, è potenzialmente pericoloso. Le persone che prendono sul serio queste informazioni senza cercare conferme da altre fonti potrebbero mettere a rischio la sicurezza stradale. Auspichiamo che SoloMotori corregga l’articolo per chiarire che non ci sono state modifiche nel Codice della Strada e che le regole rimangono le stesse. La corretta interpretazione delle leggi stradali è fondamentale per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

redazione at butac punto it

Sostieni il crowdfunding per il decennale di BUTAC e Minerva – Associazione di divulgazione scientifica. Abbiamo realizzato magliette, spille e quant’altro per ringraziare tutti quelli che vorranno aiutarci a organizzare una due giorni di eventi gratuiti in autunno a Bologna!

Oppure, come sempre, sostienici su Patreon o su PayPal! Può bastare anche il costo di un caffè!

Un altro modo per sostenerci è acquistare uno dei libri consigliati sulla nostra pagina Amazon, la trovi qui.