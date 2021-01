Le sfide dei nostri ragazzi

Avevamo deciso di non dedicare un articolo alla vicenda della “sfida online” che avrebbe portato alla morte di una bambina. Avevo scelto di evitare di parlarne qui su BUTAC perché, come credo sappiano quelli che ci seguono da tempo, non amiamo la facile viralità, preferiamo in certi casi un rispettoso silenzio. Peccato che quel silenzio non venga invece rispettato dai tanti giornalisti e influencer della rete, poco conta che si stia parlando di una bambina di dieci anni morta in circostanze non chiare. Avevo evitato di dedicare un articolo alla vicenda perché l’unica cosa che avrei voluto dire è che noi genitori dovremmo stare molto più attenti a quel che fanno i nostri figli. E so che alcuni l’avrebbero vista come un’accusa diretta verso quei genitori.

Siamo sempre lì pronti a mettere in dubbio la decisione della maestra di educazione fisica che in inverno fa giocare i ragazzi fuori (che poi si ammalano signora – e nessuno che spieghi loro che sono virus e batteri a farli ammalare, non lo sport all’aria aperta), ma quando i nostri figli sono liberi di giocare in luoghi che spesso non conosciamo (e non frequentiamo), come la rete, ci preoccupiamo assai meno. Eppure negli anni Ottanta e Novanta eravamo quelli a cui mamma e papà dicevano di non accettare caramelle dagli sconosciuti.