Nessuno ha detto che i Lego sono omofobi…

Una notizia che ha circolato enormemente negli ultimi giorni e che sembra essere stata messa in giro appositamente per parlare ancora dell'inesistente "delirio woke"

…ma il numero di pseudogiornalisti e pseudopolitici che hanno cavalcato la notizia fa impressione.

Il blog di Nicola Porro:

“I mattoncini Lego sono omofobi”. Il delirio by Museo della Scienza

Il Giornale:

L’ultimo delirio woke: i Lego possono essere omofobi

Stefano Donzelli di Fratelli d’Italia:

La pericolosa ideologia gender si abbatte anche sui ‘Lego’: “Sono omofobi

Potremmo andare avanti a lungo col numero di giornali, giornalisti e commentatori vari che hanno ripreso la notizia partendo da titoli da testate britanniche.

Ma i fatti non sono come li avete visti girare in Italia, sono molto più semplici e difficilmente vi faranno indignare.

Come sono andate realmente le cose?

Al London Science Museum, dal 2022, esiste un tour che si chiama Seeing Things Queerly, potremmo tradurlo con “Vedere le cose in modo diverso”, o “Vedere le cose in modo non convenzionale/insolito”. Ovviamente l’uso del termine Queerly richiama anche uno specifico riferimento ai diversi orientamenti sessuali e ai generi, non limitandosi a maschio e femmina o una rigida contrapposizione tra “etero” e “omo”.

E dal 2022, come potete verificare qui, tra gli oggetti che vengono mostrati c’è anche un secchiello di mattoncini Lego, che serve per spiegare un concetto che non tutti comprendono, principalmente per ottusità di vedute. I Lego sono lì a rappresentare un modo di vedere del passato, applicato a tantissimi tipi di connettori, per mostrare al visitatore come anche un oggetto semplice e innocuo come un mattoncino possa nascondere degli stereotipi di genere. Difatti la parte superiore del mattoncino – quella con i perni che sporgono – viene definita maschile, quella inferiore femminile. Come si fa con le prese, maschio e femmina: il “maschio” è la parte che si protrae, e la “femmina” quella in cui si inserisce. Nessuno ha detto che per questo i mattoncini siano omofobi o anti-LGBT+, come invece hanno titolato poco sopra questi esempi di ristrettezza mentale rappresentativa di politici e giornalisti italiani. Si è solo voluto spiegare con questo esempio pratico cosa significhi eteronormatività.

Che cos’è l’eteronormatività?

Si tratta di un concetto sociologico e culturale che riassume un insieme di norme, valori e credenze che considerano l’eterosessualità come l’orientamento sessuale naturale, normale e preferibile.

Questo sistema di pensiero assume implicitamente che esistano solo due generi – maschio e femmina – e che le relazioni romantiche e sessuali “naturali” siano esclusivamente quelle tra persone di sesso opposto.

2022-2025

Il fatto che per tre anni nessuno abbia sollevato obiezioni su quella parte di visita guidata ci fa pensare che la notizia sia stata confezionata originariamente proprio allo scopo di trovare appigli per polemizzare e gettare discredito sul tour e in generale verso chi si prende l’onere di parlare di queste tematiche, visto che fino a oggi nessun altro l’aveva ancora fatto. E, ovviamente, nessuna delle testate che hanno riportato i fatti ha approfondito alcunché, a partire appunto dalla precisazione che non c’è nessun coinvolgimento diretto della Lego, anche perché nella visita non viene accusata la celebre marca di mattoncini di usare la contrapposizione eteronormativa tra maschio e femmina, bensì viene solo sfruttato un oggetto uscito dalle loro fabbriche per parlare della questione, senza alcuna polemica con l’azienda di mattoncini.

Concludendo

Chi scrive articoli parlando di “fenomeno woke” non ha alcun interesse a informarvi, ha da portare avanti una specifica agenda fatta di manipolazione dei fatti, omissioni, vere e proprie bufale, conscio che tanto i suoi lettori difficilmente approfondiranno. Bisognerebbe davvero stare sempre più attenti a questi modi di fare, è così che le elezioni vengono manipolate, è così che si modificano le intenzioni di voto di una o più generazioni.

FACTA aveva già fatto le sue verifiche domenica 9 febbraio, giungendo alle stesse conclusioni che avete appena letto.

Non credo di dover aggiungere altro.

