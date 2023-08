L’immigration Act del 1971 e La Verità

Titola il giornale diretto da Belpietro:

Londra vuole l’ergastolo per i legali che aiutano gli immigrati a mentire

Un titolo del genere – che come sappiamo è l’unico elemento che in tanti leggono, se poi l’articolo è dietro paywall siamo sicuri che in troppi formeranno la loro opinione su questo unico pezzettino di informazione – fa pensare che si stia pensando a nuove leggi per punire, appunto, gli avvocati che aiutano gli immigrati (in particolare a fare richiesta per restare nel Paese) usando menzogne varie.

Il problema è che la Legge britannica prevede l’ergastolo dal 1971, non c’è nessuna nuova norma, l’unica novità è che – a seguito di un’inchiesta del Daily Mail – ci si è accorti che esiste una nicchia di legali che per denaro sono disposti a mentire e fornire sufficiente materiale falso ad aiutare uno straniero a ottenere i permessi per restare nel Paese.

Come spiega la BBC:

La pena massima per l’assistenza alla migrazione illegale è già l’ergastolo ai sensi dell’Immigration Act 1971. Lo scorso anno sono stati cinque i procedimenti penali a carico di avvocati legati ai loro doveri professionali, mentre nel 2021 sono stati sette. La Solicitors Regulation Authority vieta agli avvocati di ingannare i tribunali e qualsiasi atto di disonestà o mancanza di integrità può comportarne la cancellazione.

L’ergastolo è la pena massima, ma a oggi non ci risulta che sia mai stato applicato a un avvocato per aver favorito l’immigrazione.

In Italia abbiamo il reato di favoreggiamento dell’immigrazione illegale, come spiegato su Diritto.it:

La disciplina in materia di favoreggiamento dell’immigrazione illegale è contenuta all’interno dell’articolo 12 del Testo Unico sull’Immigrazione. Più precisamente, all’interno dei commi 1 e 3 si prevede la punibilità delle condotte di favoreggiamento dell’ingresso illegale nel territorio dello Stato, mentre all’interno dei commi 5 e 5 bis si prevede la punibilità delle condotte di favoreggiamento della permanenza illegale nel territorio dello Stato.

Non è lo stesso tipo di reato, ma se leggete tutto il testo capite che anche da noi è applicabile nei confronti di avvocati che aiutassero stranieri a restare nel Paese pur non avendone il diritto. Il problema sta nel fare rispettare la legge, in UK come in Italia. E difatti la polemica partita dal servizio del Daily Mail non chiedeva nuove leggi, ma solo far rispettare quelle esistenti.

