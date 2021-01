Lukaku, Ibrahimovic e i riti voodoo

Come sapete noi di BUTAC non seguiamo tanto il calcio. Ma un amico su Instagram ci ha segnalato questa storia e scritto il piccolo fact-checking di seguito. Seguite @assistente.civico su Instagram!

Lo scorso martedì 26 gennaio, il derby milanese in Coppa Italia è stato infiammato da una rissa sfiorata tra i due centravanti simbolo delle rispettive squadre, Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku. A seguito di un fallo sull’attaccante nerazzurro commesso da Romagnoli, pare che lo svedese abbia deciso di provocare Lukaku pronunciando ripetutamente questa frase: “Call your mother, go do your voodoo bullshit, little donkey”. In italiano: “Chiama tua madre, vai a fare i tuoi riti voodoo di merda, piccolo asino.”

Il riferimento ai riti voodoo nasce da una notizia messa in giro più di tre anni fa da Fahrad Moshiri, detentore delle quote di maggioranza dell’Everton, squadra per cui allora giocava l’attaccante belga, che secondo il Presidente non volle rinnovare il suo contratto proprio per via di un fantomatico rito voodoo dal quale venne il suggerimento di non farlo.

I can assure you we tried everything to keep Rom. If I tell you what we offered him you wouldn’t believe it. We offered him a better deal than Chelsea and his agent came to Finch Farm to sign the contract. Robert [Elstone, Everton’s chief executive] was there, everything was in place, there were a few reporters outside, then in the meeting Rom called his mother. He said he was on a pilgrimage in Africa or somewhere and he had a voodoo and he got the message that he needs to go to Chelsea.

Su alcuni blog dedicati al calcio e addirittura su una testata sportiva blasonata sono state riportate le parole di Farhad Moshiri ma non le ripetute smentite di Lukaku e dei suoi rappresentanti riguardanti quella asserzione sui riti voodoo. Il calciatore ha sempre smentito questa vicenda legata a stereotipi razzisti, considerando anche che lui e la sua famiglia sono molto cattolici, ma ha anche minacciato azioni legali. Come riporta esquire.com:

Il problema è che non solo Lukaku ha smentito la versione di Moshiri, ma addirittura attraverso il suo staff ha minacciato azioni legali: “il giocatore prende le distanze da queste idee e da queste dichiarazioni, ora valuterà quali azioni giudiziarie possano essere prese in relazione ad esse. Romelu è molto cattolico e il voodoo non fa parte della sua vita o delle sue convinzioni. Semplicemente non aveva fiducia nell’Everton e non aveva fiducia nel progetto di Moshiri. Ecco perché non voleva firmare a nessuna condizione. Voleva fare il passo successivo nella sua carriera.

Perché non riportare anche la smentita? Attira così tanto la storiella superstiziosa con un pizzico di razzismo?

