Luogo segreto e censurato su Google Maps?

In rete si trova di tutto, e più passano gli anni più vediamo i social affollati di personaggi in cerca di un posto al sole. Purtroppo, a causa del funzionamento degli algoritmi, anche chi ha già un pubblico consolidato spesso cerca nuovi follower usando stratagemmi non proprio corretti.

È il caso di Alessandro Montesi, youtuber con un bacino d’utenza decisamente ampio (oltre 1,2 milioni di persone lo seguono sulla piattaforma video di Google) che ha pubblicato un video su un’altra piattaforma social, Facebook, in cui ci racconta di una zona vicino Roma che sarebbe stata censurata da Google Maps e quindi non comparirebbe sul celebre servizio di mappe.

Nel video Montesi mostra che su Google Maps ci sarebbe appunto una zona vicino a Roma che sarebbe “censurata”. Ma basta andare a verificare su Google Maps per scoprire che no, non c’è nulla di censurato:

La zona è la Valle della Caffarella, dove si trovano appunto delle grotte, proprio come si vede nel video di Montesi. Nulla di segreto, nulla di censurato, solo facili sistemi per attirare qualche click e visualizzazione in più.

Sia chiaro, non c’è nulla di tragico in quanto ha fatto, Facebook e TikTok sono stracolmi di video clickbait, ma speravamo che almeno i più giovani, cresciuti in un epoca dominata dalle fake news, capissero l’importanza di evitare di riempire la rete di contenuti simili.

La Valle della Caffarella è piena di angoli suggestivi, e chissà, magari la prossima volta che passate da Roma potreste andare a farci un giro. Occhio però a non avventurarvi in luoghi pericolosi: se trovate cartelli sul pericolo crolli magari evitate quella specifica parte, non sono messi lì per celare qualche segreto, ma solo per salvaguardare la vostra salute.

