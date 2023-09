L’uovo sul parabrezza

Non è vero che l'uovo mischiato all'acqua renda impossibile vedere oltre il parabrezza, e non esistono segnalazioni che questo stratagemma sia mai stato usato

Sono anni che circola questa storia, così tanti che David Puente ne aveva parlato già nel 2014 quando ancora non era in forze alla squadra di Enrico Mentana.

Ora ci segnalate che sta circolando con post come questo:

La bufala che viene condivisa è sempre la stessa con lievi variazioni:

Se di notte ti lanciano un uovo contro il parabrezza, mantieni la calma e accelera. Non usare il tergicristallo e non spedire acqua sul parabrezza. Accelera e sparisci perché i ladroni si aspettano che tu ti fermi. Spiegazione: Il contenuto dell’uovo e l acqua mescolandosi formano una sostanza vischiosa come il latte che ti impedisce di vedere dove vai, riducendo la tua visione del 90% e costringendoti a fermarti sulla strada, dove sarai vittima di una rapina. Questa è l’ultima modalità di attacco inventata dai ladroni. Trasmettere questo messaggio ad amici e familiari. FATE MOLTA ATTENZIONE

O ancora:

Se, mentre state guidando, vi ‘arrivano’ delle uova sul parabrezza, non fermatevi, ma soprattutto non azionate il lavavetri, perché le uova miste all’acqua diventano collose e vi oscurerebbero il parabrezza fino a più del 90%! Sareste allora costretti a fermarvi al bordo della strada, diventando potenziali vittime di criminali.

Purtroppo però, pur essendo anni che circolano sia la bufala che le sue smentite, c’è sempre qualcuno che si trova uno dei post allarmisti di fronte e si fa venire il dubbio. Per completezza per il Database di BUTAC abbiamo scelto di trattarla anche noi, anche se in Italia esistono già diverse smentite.

Smettete di condividere queste sciocchezze. No, l’uovo mischiato all’acqua dei tergicristalli non diventa una miscela viscosa che non vi permette di veder più nulla. Al massimo avrete il parabrezza un po’ sporco, ma azionando i tergicristalli vedrete perfettamente. La bufala comunque circolava già nel 2009, quando ad occuparsene fu Snopes.

Vedere quanti cascano in queste storielle onestamente non ci fa ben sperare per il futuro dell’umanità…

