L’uso della mascherina in luogo pubblico è reato

No, non è affatto reato. E questa cosa l’avevamo già trattata pochi giorni fa, solo che era in chiusura di un lungo articolo che aveva a che fare con le mascherine, ma che non le aveva come fulcro della discussione. Quindi vediamo di riassumere la faccenda in un articolo ad hoc visto che continuate a segnalarci post come questo:

Premesso che l’art.78 (la Costituzione italiana) non può essere sospeso in nessun caso di emergenza sanitaria ma solo di guerra NON ESISTE UNA LEGGE CHE IMPONE L’USO DELLA MASCHERINA e neppure potrebbe mai esistere, se non violando articoli di legge e di costituzione. Chi OBBLIGA una persona a coprirsi il volto commette un REATO Nessun decreto (DPCM) può porre in deroga né la Legge e né la Costituzione. Le leggi 155/2005 e 152/197s (divieto di uscire mascherati in pubblico o con ridotta possibilità di identificazione) NON SONO INVALIDATE E NON DIVENTANO SECONDARIE a nessun DPCM. CHIUNQUE INTIMIDI AD INDOSSARE MASCHERINE, RISCHIA UNA DENUNCIA per: Istigaziane a Delinquere Art 4141 cpp,

Procurato Allarme Art 658 cpp,

Truffa Aggravata Art 640 cpp,

Abuso di Autorità Art 608 cpp,

Violenza Privata Art 610 cpp,

Violazione della Costituzione Italiana Art 1,24,10,13,16,32,41,54,78 (TOMBOLA!!! nda),

Violazione Trattato di Oviedo Art.5,

Violazione Diritti Umani Art.3

Ve l’ho riportato tutto esattamente come scritto.

Non ho molto da dire, avevo già scritto quello che ritengo debba bastare e avanzare per capire perché il testo qui sopra non ha senso:

Ce ne sono tanti che cavalcano queste cose. Quasi tutti omettendo dai loro predicozzi due magiche paroline: “giustificato motivo”… come riporta la legge del 1975: E’ vietato l’uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo,

Il “giustificato motivo” si chiama Sars-Cov-2. Le mascherine non possono fare miracoli, lo sappiamo bene, ma aiutano quando non c’è possibilità di rispettare il distanziamento sociale. Indossarle (e seguire le altre regole anti-contagio) può contribuire a limitare la diffusione del virus. Questo motivo è sufficiente per giustificare l’uso della mascherina.

Non credo di dover aggiungere altro.

