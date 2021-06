Marte e i problemi di illuminazione

Su un sito che non conoscevamo (ma che abbiamo capito ci regalerà perle di livello importante nei prossimi mesi) ci avete segnalato un post che non avevamo ancora visto circolare.

Il sito di cui stiamo parlando si chiama Ricerca Indipendente, il dominio attuale esiste da fine aprile 2020, quando, come tanti altri, evidentemente l’admin ha odorato che nella pandemia c’era la possibilità di fare nuovi follower – e magari pure due soldini – ha comperato questo dominio e messo su qualcosa di simile a un social network. Il sito non deve aver avuto grande successo, non sono indicizzati su Alexa pertanto sono categorizzati sotto ai “primi 30 milioni di siti online”.

Ma non c’importa del sito in sé, quello che c’interessa è il post che ci avete segnalato. Appena visto ci siamo domandati: ma sono seri?

Abbiamo uno screenshot che arriva dal sito della NASA nelle pagine dedicate a Marte, l’admin di Ricerca Indipendente pubblica lo screenshot con questo commento:

Problemi di illuminazione

Lo screenshot dal sito della NASA mostra una fonte di luce alle spalle del rover, e delle ombre in posizione errata rispetto alla fonte di luce. L’admin col suo post vuole mettere in evidenza questo, dando magari a intendere che la missione su Marte sia quindi un falso, di cui vengono via via fabbricate le prove in studio.

Ma l’admin di Ricerca Indipendente sarebbe meglio che si dedicasse ad altro, magari a girare il sugo, invece che cercare i passi falsi della NASA in rete. Perché vedete, nel suo stesso screenshot, sotto l’immagine del rover, appare una scritta molto precisa:

This artist’s concept shows the inSight lander, its senors, cameras and instruments.

Che significa che l’immagine che stiamo vedendo e che avrebbe problemi d’illuminazione è un concept sviluppato da un artista, un’opera dell’uomo che ha immaginato la scena con quell’evidente errore d’illuminazione.

Il tutto risale al 2018, e sul sito JPL NASA se ne sono chiaramente accorti e hanno tagliato l’immagine in modo che la fonte di luce alle spalle di inSight non si vedesse.

Mentre sul sito dedicato a Marte l’errore è ancora presente. Ma ripeto si tratta di un disegno artistico, non di una foto scattata sul suolo marziano e che si vuole far passare per reale.

Non credo sia necessario aggiungere altro.

