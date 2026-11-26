I medicinali sperimentali

Abbiamo verificato un post su Ursula von der Leyen e la sua "mossa spaventosa" sui farmaci sperimentali

Oggi arriviamo lievemente lunghi vista la data riportata nel post che ci è stato segnalato, di cui vi riportiamo il testo per intero:

Massima condivisione:

Mossa spaventosa di Ursula von der Leyen il 25 novembre. 📌Si terrà un voto per implementare il nuovo codice farmaceutico dell’UE che permette alle autorità di costringerti a prendere medicinali sperimentali non approvati durante qualsiasi allarme patogeno…mentre protegge i produttori e i medici da responsabilità per i danni.

L’Associazione Persone In Cammino Persone In Cammino ha scritto praticamente a tutti i soggetti istituzionali che ci rappresentano e compiono scelte con il loro voto i quali devono avere consapevolezza del danno certo che infliggeranno alle genti e future generazioni.

A noi il testo è stato segnalato condiviso da un medico, uno col quale ci eravamo già confrontati in passato. Che dire, per fortuna in Italia ci sono centinaia di migliaia di suoi colleghi che hanno studiato con miglior profitto e evitano di diffondere disinformazione.

Come dicevamo partiamo lunghi visto che oggi è il 26 n6ovembre e il post denunciava qualcosa che sarebbe successo il 25; lo ammetto, l’ho fatto apposta così ora è tardi per protestare. Ovviamente sto scherzando, e ora cerchiamo di fare chiarezza.

Cosa si è votato davvero

Il 25 novembre il Parlamento europeo a Strasburgo ha chiuso l’iter del cosiddetto “pacchetto farmaceutico”. Si tratta di una direttiva e di un regolamento che sostituiscono la legislazione europea sui medicinali, in applicazione dal 2004. La Commissione aveva presentato la proposta ad aprile 2023, a dicembre 2025 Parlamento e Consiglio hanno trovato l’accordo e il 28 settembre 2026 il Consiglio ha adottato la sua posizione. Mercoledì il Parlamento l’ha approvata in seconda lettura.

Von der Leyen al voto non c’era, perché la Commissione non vota in Parlamento, non è una “mossa di von der Leyen” ma qualcosa di approvato dal Parlamento e dal Consiglio (ma basta il nome per ispirare una certa reazione in un pubblico già addestrato). Tra l’altro, se siete dell’idea che siano tutti d’accordo per farvi stare male forse più che protestare sarebbe il caso faceste le valigie per altri lidi.

Il pacchetto comunque parla soprattutto di altro: durata della protezione per i farmaci di marca, ingresso più rapido dei generici, carenze di medicinali, antibiotici e resistenza antimicrobica; chi vuole sapere cosa cambia trova tutto nei documenti del Consiglio.

Il “problema” dell’articolo 4

Il post non lo cita, ma tutto nasce dall’articolo 4 della nuova direttiva, intitolato “Esenzioni in determinate circostanze”, e già il titolo dice di cosa parla: i casi in cui uno Stato può fare eccezioni alle normali regole sui farmaci.

I primi tre paragrafi lo mostrano bene: il paragrafo 1 riguarda i medicinali preparati su prescrizione per le esigenze speciali di singoli pazienti; il paragrafo 2 riguarda le carenze, i farmaci ritirati dal commercio per motivi non legati alla sicurezza, e quelli che esistono ma non nel dosaggio o nella formulazione che serve; e infine il paragrafo 3 riguarda i medicinali prodotti solo per le forze armate. In nessuno dei tre c’è un obbligo per i cittadini.

Arriviamo ai paragrafi che hanno fatto partire l’allarme, il 4 dice:

Fatto salvo l’articolo 30 del regolamento (UE) 2026/…, gli Stati membri possono autorizzare temporaneamente l’uso e la distribuzione di un medicinale non autorizzato in risposta alla dispersione sospettata o confermata di agenti patogeni, tossine, agenti chimici o radiazioni nucleari potenzialmente dannosi.

La parola chiave è “possono”, è una facoltà data agli Stati, ad esempio se ci fosse una contaminazione chimica, un’esposizione a radiazioni o un patogeno che si diffonde mentre il farmaco che serve non ha ancora finito l’iter di autorizzazione: in quel caso lo Stato può renderlo disponibile senza aspettare. Rendere disponibile un farmaco però non significa obbligare qualcuno a prendere quel farmaco, chi disinforma gioca su questi “dettagli”.

Il 5 è quello sulla responsabilità:

Gli Stati membri provvedono affinché, a prescindere dal fatto che sia stata ottenuta o meno un’autorizzazione all’immissione in commercio nazionale o centralizzata, i titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio, i fabbricanti e gli operatori sanitari non siano soggetti alla responsabilità civile o amministrativa per tutte le conseguenze derivanti dall’uso di un medicinale al di fuori delle indicazioni terapeutiche autorizzate o dall’uso di un medicinale non autorizzato, quando tale uso è raccomandato o prescritto da un’autorità competente di uno Stato membro in risposta a una dispersione sospettata o confermata di agenti patogeni, tossine, agenti chimici o radiazioni nucleari potenzialmente dannosi.

Chi parla di “costrizione” si appoggia probabilmente su quel “prescritto”, ma il paragrafo non stabilisce chi deve prendere cosa, si limita a stabilire chi risponde se l’uso del farmaco è stato deciso dall’autorità pubblica. Se in piena emergenza è il Ministero a dire ai medici di usare un certo farmaco fuori dalle indicazioni approvate, il medico che esegue e l’azienda che lo fornisce non vengono chiamati a rispondere di una scelta presa da altri. Se poi uno Stato volesse rendere obbligatoria una cura dovrebbe farlo con una legge nazionale, come succede oggi con gli obblighi vaccinali, e questo paragrafo non c’entra niente.

Poi c’è il paragrafo 6, che chi diffonde il post si dimentica sempre:

Il paragrafo 5 del presente articolo non incide sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi di cui alla direttiva (UE) 2024/2853 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Che significa che se il farmaco è difettoso il produttore ne risponde lo stesso, emergenza o no. La “protezione dei produttori da responsabilità per i danni” di cui parla il post copre il fatto che l’uso è stato deciso dall’autorità, non i difetti del prodotto.

Ma aspettate, perché la cosa più divertente è che questo testo, in forma praticamente uguale, esiste da oltre vent’anni. L’articolo 5 della direttiva 2001/83/CE, nella versione modificata dalla direttiva 2004/27/CE, dice in sostanza le stesse cose. Gli Stati membri possono autorizzare temporaneamente la distribuzione di un medicinale non autorizzato in risposta alla diffusione di agenti patogeni, tossine, agenti chimici o radiazioni nucleari. In quei casi titolari, fabbricanti e operatori sanitari sono esentati dalla responsabilità civile e amministrativa quando l’uso è raccomandato o richiesto dall’autorità competente.

Concludendo

Chi condivide post che presentano questo livello di disinformazione, in un’Italia che funziona, sarebbe accusato di allarmismo e sanzionato, magari con l’allontanamento dalla rete per qualche tempo. Nell’Italia in cui viviamo noi, invece, è libero di continuare a fare il medico diffondendo pericolosa disinformazione.

maicolengel at butac punto it

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Immagine di testa di Patrick Tomasso su Unsplash