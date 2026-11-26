I casi di autismo 3 volte superiori

L'ennesimo studio preso come evidenza dagli antivaccinisti, ma che una volta letto sostiene il contrario di quanto gli antivaccinisti raccontano

Ci avete segnalato un video che parla di diagnosi di autismo nei bambini, un video che racconta cose che abbiamo in diversi modi sbufalato più e più volte anche qui su BUTAC. Ma evidentemente a qualcuno il messaggio non entra in testa, o forse, molto più facilmente, a qualcuno fa comodo che voi continuiate a credere a delle bugie.

Il video circola grazie al gruppo Telegram ChildResqueItaliaChannel, uno dei tanti canali legati ai movimenti antivaccinisti globali.

Il video è in inglese, ma viene condiviso con queste parole:

TASSI DI AUTISMO OLTRE 3 VOLTE SUPERIORI NEI BAMBINI CHE HANNO RICEVUTO PIÙ DOSI DI VACCINO MMR E CONTRO L’EPATITE B RISPETTO AI BAMBINI NON VACCINATI Sono state inoltre riscontrate diverse altre associazioni significative: -tassi più che doppi di ADHD, autismo e asma associati a un maggiore carico vaccinale complessivo; -rischio di asma 4 volte superiore associato alla vaccinazione antinfluenzale; – rischio di autismo 3 volte superiore associato alla vaccinazione antinfluenzale; -tasso annuale di diagnosi di infezioni respiratorie superiore del 124% nei bambini completamente vaccinati rispetto a quelli non vaccinati (47% contro 21%); -tassi di ritardi nello sviluppo superiore del 150% nei bambini più vaccinati rispetto a quelli non vaccinati. Questi risultati preoccupanti sono in linea con quelli riportati in molti altri studi che hanno messo a confronto soggetti vaccinati e non vaccinati, i quali hanno anch’essi riscontrato tassi più elevati di malattie croniche tra le coorti vaccinate. Questa analisi del programma Medicaid della Florida aggiunge un’ulteriore serie di dati alla letteratura sul confronto tra soggetti vaccinati e non vaccinati, con tassi registrati più che RADDOPPIATI di ADHD, autismo e asma associati a una maggiore esposizione complessiva alla vaccinazione.

La fonte è un testo pubblicato il 18 novembre 2026 sul Journal of Independent Medicine, con autori Josh Mitteldorf e Brian Hooker. La rivista è pubblicata dalla Independent Medical Alliance (IMA), l’ex FLCCC Alliance (Front Line COVID-19 Critical Care Alliance). Hooker è il responsabile scientifico di Children’s Health Defense, l’organizzazione fondata da RFK Jr. Giusto per contestualizzare, così è decsritta IMA su Wikipedia:

…è un gruppo di medici ed ex giornalisti, formatosi nell’aprile 2020, che ha sostenuto vari trattamenti non approvati, dubbi e inefficaci per il COVID-19 (ad esempio idrossiclorochina , ivermectina e altre combinazioni varie di farmaci e vitamine).

Hooker ha firmato insieme a Kennedy il libro Vax-Unvax: Let the Science Speak, non un testo scientifico, più un manuale antivaccinista che altro, già demistificato da Skeptical Raptor, mentre il Guardian ha raccontato come alcuni degli studi su cui si basa siano stati ritirati o siano finiti sotto indagine.

Non perderemo troppo tempo oggi, perché – oltre alla premessa appena fatta – lo studio su cui i disinformatori basano il proprio contenuto è il primo a smentire quello che loro raccontano. Il “3 volte più autismo” con MMR ed epatite B nello studio c’è, ma è un grafico fatto prima di qualsiasi correzione: gli autori stessi, infatti, correggono successivamente i dati tenendo conto di quanto spesso le famiglie portano i figli dal pediatra, perché chi va più spesso dal medico riceve anche più diagnosi, e a quel punto la correlazione tra autismo e vaccini MMR o epatite B diventa praticamente zero, anzi leggermente negativa (Tabella 5D, pagina 594). Non solo: nell’abstract scrivono che più vaccini fai più aumenta il rischio di autismo (che non dimostra però una correlazione causa-effetto), ma nella didascalia della Figura 4 scrivono che l’autismo “non sembra associato al carico vaccinale complessivo”. E stiamo parlando di 152 casi di autismo in tutto su oltre 14.000 bambini, numeri talmente piccoli che sono gli autori stessi ad ammettere che le incertezze non quantificabili superano quelle statistiche. Anche l’asma “4 volte superiore” con l’antinfluenzale lo spiegano loro: ai bambini già asmatici i pediatri raccomandano il vaccino antinfluenzale, quindi non è il vaccino che fa venire l’asma, è l’asma che fa arrivare il vaccino, e gli autori ammettono che il loro metodo non permette di escluderlo.

Lo studio poi non riporta date di ricezione e accettazione, processo di peer review, finanziamenti e conflitti di interesse, e il database usato è lo stesso che era già stato usato nel 2025 per un altro “studio” già smentito dai colleghi di Open. All’epoca il problema era legato allo stato vaccinale, perché quel database registra solo e unicamente le vaccinazioni fatte tramite Medicaid, e stavolta lo ammettono gli autori stessi, scrivendo che un bambino classificato come “non vaccinato” potrebbe aver fatto tutti i vaccini previsti in un ambulatorio pubblico. Loro sostengono che questo errore possa solo far sembrare più piccolo l’effetto, ma non è così: un bambino vaccinato fuori da Medicaid con buona probabilità si cura anche fuori da Medicaid, e quindi nei dati risulta sia “non vaccinato” che “più sano”. Le conclusioni che scrivono gli autori sono le seguenti: “niente di tutto questo dimostra un nesso causale”, i risultati sono “suggestivi, non definitivi”. Chi ha trasformato tutto questo in “TASSI DI AUTISMO OLTRE 3 VOLTE SUPERIORI” ha semplicemente buttato via le parti che non gli facevano comodo.

Speriamo sempre che chi è vittima della disinformazione antivaccinista prima o poi capisca di essere stato preso in giro, si ribelli a chi lo “informa” da anni e abbia il coraggio di denunciare quei soggetti, spesso semplici disinformatori, a volte medici che andrebbero radiati.

redazione at butac punto it

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