Le “lezioni” della pandemia

L'analisi dell'intervista in tre parti a Maria Rita Gismondo

Ci è stata segnalata un’intervista divisa in tre parti a Maria Rita Gismondo, un’intervista che parla di quello che avremmo dovuto imparare dalla pandemia.

Ho pensato di fare cosa utile nell’analizzare in un unico luogo quanto viene raccontato da Maria Rita Gismondo. Abbiamo ritenuto che questo fosse utile anche alla luce della presa di posizione assunta negli ultimi giorni da Gismondo sulla Commissione Covid.

Lo dico subito: quasi tutto quello che dice l’abbiamo già trattato, alcune cose più di una volta. Per non fare un articolo fiume ve le metto in fila, con i link, e dopo mi occupo delle cose nuove. Ma bisogna comprendere che se una persona di scienza insiste nel riportare materiale già noto (e in parte smentito) senza affrontare le smentite, ma insistendo con la propria narrazione, c’è qualcosa che evidentemente stona.

Cosa abbiamo già visto (e smentito)

La autopsie vietate

Noi ne parlavamo già a ottobre 2020, proprio in merito ad affermazioni fatte da Gismondo in un video dell’epoca. È una vicenda che ci portiamo dietro fin da quando la pandemia è cominciata ; che venga ripresa senza spiegazione, in un’intervista di sei anni dopo, ci dimostra come non ci sia nessuna vera intenzione di fare chiarezza, anzi. Il tutto basandosi su una frase interpretata in maniera errata da tanti (Gismondo inclusa, evidentemente). Non c’era alcun divieto di fare autopsie : la circolare usava il condizionale (“non si dovrebbe procedere”) e le autopsie, qundo necessarie, si sono fatte (al Sacco e a Bergamo, per esempio); veniva sconsigliato di farlo in caso contrario, per non esporre gli operatori a rischi inutili. Lo racconta la stessa Gismondo nell’intervista, quando spiega che proprio grazie a quelle autopsie si scoprì il ruolo dei coaguli. Difficile sostenere insieme che le autopsie fossero vietate e citarne i risultati.

Noi ne parlavamo già a ottobre 2020, proprio in merito ad affermazioni fatte da Gismondo in un video dell’epoca. È ; che venga ripresa senza spiegazione, in un’intervista di sei anni dopo, ci dimostra come non ci sia nessuna vera intenzione di fare chiarezza, anzi. Il tutto basandosi su una frase interpretata in maniera errata da tanti (Gismondo inclusa, evidentemente). : la circolare usava il condizionale (“non si dovrebbe procedere”) e le autopsie, qundo necessarie, si sono fatte (al Sacco e a Bergamo, per esempio); veniva sconsigliato di farlo in caso contrario, per non esporre gli operatori a rischi inutili. Difficile sostenere insieme che le autopsie fossero vietate e citarne i risultati. Tachipirina e vigile attesa

Anche qui – ce ne siamo occupati una prima volta ad aprile 2021 – il protocollo non è mai stato “tachipirina e vigile attesa” . E anche la frase, ripresa da Gismondo, “la tachipirina non è un antinfiammatorio” non è nuova. Nel 2021 la usava Meluzzi, a cui avevamo già risposto. Quanto al medico “non libero di curare”, il Consiglio di Stato ha chiarito che quelle indicazioni non contenevano prescrizioni vincolanti per i medici, che restavano liberi di curare secondo scienza e coscienza . Curioso che di un protocollo che non è mai esistito nei termini in cui viene presentato continuino a parlare soggetti come Marco Lisei e Galeazzo Bignami; eppure dovrebbe essere tutto chiaro fin da aprile 2021. Evidemente non è così.

Anche qui – ce ne siamo occupati una prima volta ad aprile 2021 – . E anche la frase, ripresa da Gismondo, “la tachipirina non è un antinfiammatorio” non è nuova. Nel 2021 la usava Meluzzi, a cui avevamo già risposto. Quanto al medico “non libero di curare”, . Curioso che di un protocollo che non è mai esistito nei termini in cui viene presentato continuino a parlare soggetti come Marco Lisei e Galeazzo Bignami; eppure dovrebbe essere tutto chiaro fin da aprile 2021. Evidemente non è così. L’mRNA che finisce nel DNA

Gismondo ripete questa frase da quando erano stati appena presentati i vaccini mRNA. Noi nel 2024 ci eravamo già occupati di verificare una sua intervista dove sfruttava uno specifico studio che a suo avviso dimostrava che i vaccini mRNA potessero causare tumori, peccato che l’autore dello stesso studio avesse preso le distanze da chi lo usava per sostenere quella teoria .

Gismondo ripete questa frase da quando erano stati appena presentati i vaccini mRNA. Noi nel 2024 ci eravamo già occupati di verificare una sua intervista dove sfruttava uno specifico studio che a suo avviso dimostrava che i vaccini mRNA potessero causare tumori, peccato che . Le miocarditi “ammesse” modificando il bugiardino

E anche questa l’avevamo già trattata, dopo una puntata di Fuori dal Coro del 2023, con ospite proprio Maria Rita Gismondo. Nel nostro articolo avevamo dimostrato che l’avvertenza su miocarditi e pericarditi era già presente nel bugiardino 2020-21 . Che esista un rischio, comunque molto raro, di miocardite dopo la vaccinazione con vaccini mRNA non è mai stato tenuto segreto. Chi sostiene diversamente sta disinformando.

E anche questa l’avevamo già trattata, dopo una puntata di Fuori dal Coro del 2023, con ospite proprio Maria Rita Gismondo. Nel nostro articolo avevamo dimostrato che . Che esista un rischio, comunque molto raro, di miocardite dopo la vaccinazione con vaccini mRNA non è mai stato tenuto segreto. Chi sostiene diversamente sta disinformando. Non è un vaccino perché non blocca l’infezione

E anche quest’affermazione l’abbiamo trattata in passato: era uno dei classici della pandemia, a partire da Bruno Vespa che a sentirlo spiegare in diretta cascò dal pero. Ma nella prima fase di sperimentazione, prima che venissero commercializzati e distribuiti, si sperava che avrebbero bloccato l’infezione . Già nei primi mesi del 2021 fu chiaro che in realtà non bloccavano il contagio: lo riducevano, ma soprattutto riducevano malattia grave, ricoveri e decessi .

E anche quest’affermazione l’abbiamo trattata in passato: era uno dei classici della pandemia, a partire da Bruno Vespa che a sentirlo spiegare in diretta cascò dal pero. Ma nella prima fase di sperimentazione, prima che venissero commercializzati e distribuiti, . Già nei primi mesi del 2021 fu chiaro che in realtà non bloccavano il contagio: . Donne incinte e bambini

Anche questo è un tema che abbiamo trattato in precedenza, più e più volte, a dimostrazione che Gismondo, come altri “scienziati ribelli” (una nicchia del mondo accademico e della ricerca che si è attribuita da sola questa definizione) non sono realmente interessati a fare informazione ma solo a ripetere, come un mantra, le stesse narrazioni, consci che il proprio bacino d’utenza vuole proprio quello, e raramente cercherà di approfondire.

Le cose nuove

Gismondo sostiene di essere stata censurata dall’Ordine dei Medici , senza che le venisse spiegato il perché. Ma la motivazione c’è, ed è stata pubblicata (la riporta Visione TV, testata non certo ostile a Gismondo): la sanzione è stata inflitta “per aver gettato discredito su vaccino anti-Covid 19 Moderna”, propagando “un’informazione errata e fuorviante”. Non per un legittimo dubbio, quindi, ma per la diffusione di un’informazione sbagliata , un comportamento sanzionato dal Codice deontologico (visto che, quando hai la responsabilità della salute delle persone, un’informazione sbagliata può fare la differenza). Già nel 2022, a La Verità, raccontava di aver ricevuto una lettera dall’Ordine. Oggi evidentemente non se ne ricorda, o le torna comodo dimenticarsela.

, senza che le venisse spiegato il perché. Ma la motivazione c’è, ed è stata pubblicata (la riporta Visione TV, testata non certo ostile a Gismondo): la sanzione è stata inflitta “per aver gettato discredito su vaccino anti-Covid 19 Moderna”, propagando “un’informazione errata e fuorviante”. , un comportamento sanzionato dal Codice deontologico (visto che, quando hai la responsabilità della salute delle persone, un’informazione sbagliata può fare la differenza). Già nel 2022, a La Verità, raccontava di aver ricevuto una lettera dall’Ordine. Oggi evidentemente non se ne ricorda, o le torna comodo dimenticarsela. La “disubbidienza” sui tamponi

Nell’intervista sostiene che, a differenza di quanto richiedevano le linee guida, lei faceva ricontrollare i tamponi sia con esito positivo che con esito negativo, perché, a detta sua, così si “azzeravano i margini di errore”, ma è sbagliato. Se il campione è prelevato male o troppo presto, rifare l’esame sullo stesso campione non cambia niente ; e arrivare a un margine di errore di zero, in qualsiasi ambito, è praticamente impossibile.

Nell’intervista sostiene che, a differenza di quanto richiedevano le linee guida, lei faceva ricontrollare i tamponi sia con esito positivo che con esito negativo, perché, a detta sua, così si “azzeravano i margini di errore”, ma è sbagliato. ; e arrivare a un margine di errore di zero, in qualsiasi ambito, è praticamente impossibile. Palù a microfono spento

Sempre Gismondo intervistata sostiene che, a microfono spento, Palù abbia criticato la vigile attesa, definendola “una cazzata”. Ma anche questa è disinformazione, visto che Palù questa frase l’ha detta in audizione, a microfoni accesi: Fu una delle cose quando entrai in AIFA dicendo “È una cazzata madornale che avete fatto”. Paracetamolo e vigile attesa. E ho detto “Ma da medico, da medico, non da virologo”. Gismondo poi aggiunge che Palù avrebbe ammesso di aver detto il falso per pressioni politiche. Ma questo non è nella trascrizione: Palù dice che il ministro non gli fece “mai nessuna pressione” sulle decisioni AIFA . Riconosce che c’era una spinta politica a vaccinare, ma la considera “giustissima”. Sugli Open Day dice di essersi opposto e poi di aver ceduto. Di aver mentito agli italiani non parla mai.

Sempre Gismondo intervistata sostiene che, a microfono spento, Palù abbia criticato la vigile attesa, definendola “una cazzata”. Ma anche questa è disinformazione, visto che Palù questa frase l’ha detta in audizione, a microfoni accesi: Poco più di un’influenza

Gismondo a inizio pandemia aveva usato quest’affermazione. Oggi, quando gliela rinfacciano, risponde tirando in ballo Burioni e Pregliasco. Su Pregliasco ha ragione a metà: anche lui all’epoca paragonò la malattia all’influenza. Su Burioni no: la frase del meteorite che gli attribuisce non l’abbiamo trovata da nessuna parte, mentre abbiamo trovato la sua risposta proprio a Gismondo, del 22 febbraio 2020: “Qualcuno, da tempo, ripete una scemenza di dimensioni gigantesche: la malattia causata dal coronavirus sarebbe poco più di un’influenza.” In ogni caso il “lo dicevano anche altri” non cambia quello che scrisse lei: A me sembra una follia. Si è scambiata un’infezione appena più seria di un’influenza per una pandemia letale. Non è così. Questa follia farà molto male soprattutto dal punto di vista economico.

Gismondo a inizio pandemia aveva usato quest’affermazione. Su Pregliasco ha ragione a metà: anche lui all’epoca paragonò la malattia all’influenza. Su Burioni no: la frase del meteorite che gli attribuisce non l’abbiamo trovata da nessuna parte, mentre abbiamo trovato la sua risposta proprio a Gismondo, del 22 febbraio 2020: “Qualcuno, da tempo, ripete una scemenza di dimensioni gigantesche: la malattia causata dal coronavirus sarebbe poco più di un’influenza.” In ogni caso il “lo dicevano anche altri” non cambia quello che scrisse lei: L’articolo della Costituzione

Gismondo nell’intervista sostiene che la Costituzione punirebbe chi “induce terrore”, ma siamo di fronte a una sua invenzione. Non esiste l’articolo che racconta lei, al massimo esiste l’art.656 del Codice Penale che punisce chi pubblica notizie false, esagerate e tendenziose che possano turbare l’ordine pubblico (come, magari, chi sostiene che un’emergenza sanitaria globale sia solo una normale influenza).

Concludendo

Per scrivere fino a qui ho dovuto leggere la trascrizione di tre video interviste, verificare quanto avessimo già fatto e selezionare ciò che poteva essere interessante per voi che ancora leggete BUTAC. Spero di aver fatto un lavoro comprensibile, ovviamente si sarebbe potuto fare di meglio ma me ne è mancato il tempo. Quello che però vorrei fosse chiaro è che una scienziata intervistata a distanza di tempo dalle smentite, che continua a ripetere le stesse cose come un disco rotto senza mai tenere in conto le critiche, non sta facendo bene il suo lavoro.

Lancio una provocazione: se Gismondo ritiene che anche una sola riga di quanto scritto qui sia falsa, sa dove trovarci. Siamo pronti a dimostrarle tutte, fonti alla mano.

Attendiamo la denuncia con trepidazione.

maicolengel at butac punto it

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Immagine di testa di Yoav Aziz su Unsplash