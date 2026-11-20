Morbillo: il prebunking sulla situazione italiana

I contagi aumentano, e noi cerchiamo di fare chiarezza su quelle che potrebbero essere le prossime narrative antivacciniste in circolazione

La notizia di cui purtroppo parliamo oggi non è una bufala, l’avrete vista anche voi: negli Stati Uniti sono stati superati i cinquemila casi di morbillo, e il numero dei contagi è arrivato così in alto per la prima volta dal 1991.

Voi direte: la cosa ci riguarda? Beh, da noi la situazione non è a quei livelli, ma non è nemmeno rosea, come titolava EuroNews qualche giorno fa:

Morbillo in Europa: circa 2.000 casi nel 2026, Bulgaria e Italia tra i più colpiti

Su BUTAC ci occupiamo della materia antivaccinismo più o meno dal giorno che abbiamo aperto il blog, nato proprio nel periodo in cui mi rendevo conto di quanta disinformazione antivaccinista circolasse nel nostro Paese. Negli anni abbiamo visto cambiamenti nelle leggi relative alle vaccinazioni, specie quelle pediatriche, senza però che si sia fatto qualcosa per punire chi strumentalizzava la pseudoscienza e metteva a rischio la salute dei più fragili per il proprio tornaconto.

La razionalità mi porterebbe a dire che forse è giunto il momento di agire, purtroppo so bene che l’attuale governo non ne ha alcuna intenzione, anzi: ha avallato la Commissione Covid che non è altro che un contentino per quella nicchia di elettorato convintamente antivaccinista.

Ma il problema è serio.

Su BUTAC abbiamo sempre cercato di non prendere posizione contro i genitori spaventati dai vaccini, perché li riteniamo vittime della disinformazione. Una disinformazione portata avanti da avvocati, naturopati e omeopati, con il contributo di medici in pensione (e non solo), ma anche di influencer della rete e politicanti di bassa lega.

Solo colpendo questi soggetti si può sperare di risolvere una situazione che negli anni si è sempre più incancrenita. Ma serve la volontà di farlo, e a nostro avviso all’esecutivo in carica manca.

Un po’ di prebunking

Senza attendere nuovi dati che possano contribuire alle narrazioni antivacciniste cerchiamo di frare insieme un po’ di chiarezza. Perché è abbastanza evidente di quale sarà il nuovo fronte su cui combattere la disinformazione: il fatto che si possano ammalare anche i vaccinati. Siamo pronti a scommettere che quello dei “vaccinati ammalati” sarà il primo dato che verrà cavalcato dai guru antivaccinisti.

I numeri

In Italia, nel 2025, l’Istituto Superiore di Sanità ha registrato 529 casi di morbillo. Tra quelli di cui si conosce lo stato vaccinale, l’87,6% non era vaccinato. L’8,4% aveva fatto una sola dose. Il 3,4% ne aveva fatte due. Negli Stati Uniti è lo stesso: secondo il CDC, il 96% dei casi del 2026 riguarda persone non vaccinate o con stato vaccinale sconosciuto. Il 2% aveva una dose, un altro 2% due.

Quindi sì, qualche vaccinato si ammala, negarlo sarebbe sciocco. Ma questo non dimostra che il vaccino non funzioni. Dimostra che nessun vaccino è perfetto, cosa che nessuno ha mai sostenuto.

Un esempio e un paradosso amato dai disinformatori

Prendiamo una scuola con 1.000 bambini. 950 sono vaccinati con due dosi, 50 no; arriva il morbillo. Ricordiamo che è una delle malattie più contagiose che esistano. Dei 50 non vaccinati si ammalano quasi tutti, diciamo 45. Due dosi di vaccino proteggono circa al 97%, secondo il CDC. Quindi su 950 vaccinati se ne ammaleranno 2 o 3. Chiunque si rende conto che il vaccino ha evitato il morbiollo alla stragrande maggioranza dei vaccinati.

Ma quindi, il paradosso dov’è? Beh, se tutti i bambini fossero stati vaccinati il disinformatore di turno, a fronte dei 3-4 casi di ammalati, avrebbe potuto dire che il 100% dei contagiati era vaccinato, dando così a intendere ai propri seguaci che il vaccino non protegge dalla malattia.

La domanda giusta

Non dobbiamo chiederci quanti malati erano vaccinati, la domanda che dobbiamo farci è: su cento vaccinati, quanti si ammalano? E su cento non vaccinati, invece? Solo così possiamo renderci conto materialmente dei benefici del vaccino.

Chi paga le conseguenze di questa disinformazione?

Purtroppo a pagare le conseguenze di questo genere di disinformazione spesso è una nicchia di popolazione poco visibile, ovvero quelli che il vaccino per una ragione o per l’altra non possono farlo: i neonati sotto l’anno, chi ha difese immunitarie compromesse. Loro sono protetti solo se il virus non circola. Cioè solo se ci vacciniamo noi.

maicolengel at butac punto it

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Foto di CDC su Unsplash