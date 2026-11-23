Roundup, Bayer, Monsanto e accordi

Una nuova decisione da parte di un tribunale statunitense rischia di portare a conclusioni che vengono strumentalizzate a scopi disinformativi

C’è una decisione di un tribunale che arriva dagli Stati Uniti e che siamo sicuri verrà usata in vari contesti per portare avanti una narrazione che circola da oltre un decennio, senza che ad oggi siano però state presentate prove sufficienti per dimostrarla.

La narrazione è sempre la stessa: il glifosato causa il cancro. Stavolta prevediamo che il titolo che verrà fatto circolare sarà più o meno questo:

Bayer paga 7 miliardi, quindi è colpevole

Peccato che le cose non funzionino così.

Cosa è successo?

Venerdi 20 novembre un tribunale del Missouri, negli Stati Uniti, ha dato approvazione definitiva a un accordo da 7,25 miliardi di dollari. L’abbiamo letto sul New York Times: l’accordo chiuderà decine di migliaia di cause contro Bayer, che nel 2018 – acquistando Monsanto e con lei il diserbante Roundup a base di glifosato – ha ereditato anche le cause già in corso, migliaia.

Le cause, come vi abbiamo già raccontato in passato, riguardano tutte le stesse accuse: il Roundup avrebbe causato il linfoma non-Hodgkin in chi lo usava.

Un accordo non è una confessione

La cifra al comune cittadino appare immane, e di conseguenza può anche sembrargli una dimostrazione di colpevolezza. Ma è un errore pensarla così: come Bayer ha spiegato, fino a oggi ha speso oltre 14 miliardi di dollari per difendersi dalle accuse, senza che ci sia stata una chiara dimostrazione di colpevolezza. Un accordo transattivo serve a chiudere le cause. Non a stabilire chi ha ragione. Bayer cerca di spiegare questo fin da quando ha acquisito Monsanto, e difatti anche l’accordo attuale non presenta alcuna ammissione di responsabilità e/o colpevolezza. Ma la cosa più importante è che lo ammettono anche gli avvocati dei malati: hanno firmato perché, se la Corte Suprema avesse dato ragione a Bayer, i loro clienti rischiavano di restare senza niente. In conclusione, le due parti si sono messe d’accordo perché nessuna delle due era sicura di vincere. Questo è un compromesso, mentre una prova scientifica è un’altra cosa.

E, come spiegavamo già nel 2018, non sono prove scientifiche nemmeno le sentenze delle “giurie popolari”; una nel 2018 aveva infatti condannato Monsanto, ma si trattava appunto della decisione di una giuria popolare, senza che ci fosse a supporto alcuna documentazione scientifica. A giugno 2026 la Corte Suprema, in un altro caso (Durnell), ha dato ragione a Monsanto con 7 voti su 9. Ma anche questa non era una motivazione legata alla scienza. La Corte difatti non si è chiesta se il glifosato provochi o meno il cancro. Come spiegava l’Università del Nebraska, la domanda era un’altra: uno Stato può condannare un’azienda perché non ha messo un avviso sul cancro, se l’etichetta è quella approvata dall’agenzia federale EPA?

La risposta è stata no: vale la legge federale sui pesticidi. Una questione non di tossicologia ma di competenze. Il rischio, se prendessimo come valida solo questa sentenza, sarebbe l’opposto, ovvero di sostenere che grazie a questa sentenza di giugno 2026 ci sarebbe conferma che il glifosato sia sicuro. Ma non è così.

Cosa dice la scienza

Come avrete compreso, ascoltare i tribunali non ci dice molto su cosa sostenga la scienza, e attualmente il quadro è sempre lo stesso che abbiamo già riportato più e più volte. Le prove a favore delle accuse che il glifosato provochi il cancro (almeno alle esposizioni reali in cui si trova chi lo utilizza) non sono sufficienti.

Lo IARC l’ha inserito nel gruppo 2A come probabilmente cancerogeno, lo stesso gruppo della carne rossa. EFSA e ECHA non lo considerano cancerogeno e l’UE ne ha rinnovato l’autorizzazione nel 2023 per altri dieci anni, rinnovo deciso dopo uno studio di valutazione durato quattro anni. Ed esiste uno studio americano del National Cancer Institute del 2018, su chi il glifosato lo usa davvero tutti i giorni, che non ha trovato un’associazione chiara con il linfoma non-Hodgkin. Ne avevamo parlato qui. Anche EPA nel 2020 aveva concluso che non fosse cancerogeno, ma una sentenza del 2022 aveva annullato quella decisione; la nuova valutazione sarebbe dovuta uscire nel 2026, ma ora si parla del 2027.

Quello che abbiamo già scritto

Di glifosato su BUTAC parliamo dal 2015. Le bufale – come abbiamo detto tante volte – cambiano forma, ma la sostanza resta la stessa. Ecco una parte di quello che abbiamo pubblicato nel corso degli anni:

Non c’è una conclusione definitiva, ma il quadro è questo: le agenzie che hanno valutato tutti gli studi non hanno trovato prove sufficienti. Monsanto si è comportata male in passato, ed è documentato, ma questo non dimostra che il glifosato causi il cancro.

Speriamo però di avervi dato materiale su cui riflettere quando la notizia dei 7 miliardi comincerà a circolare anche in Italia.

redazione at butac punto it

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Immagine di testa di James Baltz su Unsplash