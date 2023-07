Ancora miocarditi da Covid attribuite al vaccino

Ci è stato segnalato un articolo apparso su un sito web che abbiamo trattato più e più volte nel corso degli anni, un articolo dal titolo:

USA, vaccino anti covid: aumento dei casi di miocardite nell’esercito

L’articolo porta la data del 22 luglio 2023, e nelle prime righe racconta:

Un alto funzionario del Pentagono ha confermato l’impennata dei casi di miocardite tra i membri del servizio statunitense nel 2021, dopo l’introduzione del vaccino COVID-19. Nel 2021 si sono verificati 275 casi di miocardite, con un’impennata del 151% rispetto alla media annuale dal 2016 al 2020, secondo Gilbert Cisneros Jr, sottosegretario alla Difesa per il personale e la prontezza, che ha confermato i dati rivelati da un informatore all’inizio di quest’anno.

Quindi la fonte, secondo l’articolo, è Gilbert Cisneros Jr. Cerchiamo questa fonte per verificare se abbia realmente detto quanto sostenuto. Il primo sito a fare il nome di Cisneros collegato alle miocarditi pare essere American Military News, che il 21 luglio pubblica un articolo che include questa frase:

Gilbert Cisneros Jr., undersecretary of defense for personnel and readiness, confirmed the annual average of myocarditis cases soared 151% in 2021 in the wake of the COVID-19 vaccine rollout, Epoch Times reported.

Peccato che cliccando sul link si arrivi a un articolo di The Epoch Times di marzo 2023 che non cita mai, nemmeno per sbaglio, il sottosegretario alla difesa americana. Il sottosegretario viene citato invece su The Epoch Times in altro articolo, molto più recente, e questo è quanto pare* abbia detto:

This suggests that it was more likely to be [COVID-19] infection and not COVID-19 vaccination that was the cause…

Quindi, il sottosegretario alla difesa americano non ha minimamente confermato che il vaccino anticovid abbia causato un impennamento delle miocarditi, ma anzi, leggendo i dati avrebbe detto che l’impennata delle miocarditi è dovuta all’infezione da Sars-Cov-2. E difatti la testata italiana che riporta la notizia, pur citando il nome di Cisneros a inizio articolo, quando poi deve entrare nel dettaglio fa invece il nome di Peter McCullough, medico e noto disinformatore americano di cui già abbiamo parlato in precedenza. Sia chiaro, come in molti hanno spiegato più volte, noi compresi, nessuno nega che ci sia una piccola ma misurabile incidenza di miocardite che si verifica dopo la vaccinazione contro il COVID-19, in particolare con le vaccinazioni a mRNA. Ma appunto l’incidenza è molto rara, e i casi di miocardite sono generalmente lievi e senza conseguenze a lungo termine. La miocardite è una possibile ma rara conseguenza della vaccinazione contro il COVID-19, ma ad oggi le evidenze ci dicono, come appunto spiegato da Cisneros, che i casi di miocardite sono molto più frequenti e gravi post infezione da SARS-Cov-2. Le autorità sanitarie continuano a sostenere che i benefici della vaccinazione superano i rischi, chi dà a intendere che i fatti non siano questi deve portare prove scientifiche di quanto afferma. McCullough e i giornalisti di The Epoch Times e MeteoWeb non lo fanno.

redazione at butac punto it

* la citazione purtroppo viene da un discorso a voce che ancora non abbiamo identificato, se qualcuno lo trova per cortesia ce lo faccia avere, grazie

Sostieni il crowdfunding per il decennale di BUTAC e Minerva – Associazione di divulgazione scientifica. Abbiamo realizzato magliette, spille e quant’altro per ringraziare tutti quelli che vorranno aiutarci a organizzare una due giorni di eventi gratuiti in autunno a Bologna!

Oppure, come sempre, sostienici su Patreon o su PayPal! Può bastare anche il costo di un caffè!

Un altro modo per sostenerci è acquistare uno dei libri consigliati sulla nostra pagina Amazon, la trovi qui.