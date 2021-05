Ci avete segnalato un brevissimo video che sta circolando sulle pagine dei sostenitori della teoria secondo cui in realtà in India la situazione sanitaria provocata da COVID-19 non sia così grave come vogliono farci credere, ma sia tutta una messinscena.

Il video ce l’avete segnalato su una bacheca Facebook dove veniva condiviso con queste parole:

Miracolo in India! Morto apre improvvisamente gli occhi ma poi si rimette a morire quando si accorge di essere ripreso dalla telecamera. Morto vivente!

Nel video si vede una persona su un’ambulanza, dentro a una bodybag aperta, e a un certo punto la persona apre gli occhi. Il soggetto mostrato indossa la mascherina, che gli viene abbassata da qualcuno mentre lui apre lentamente gli occhi. Si vede che è sofferente.

Purtroppo siamo di fronte a uno di quei casi in cui non è possibile fare un vero debunking, non abbiamo coordinate che ci permettano di sapere da dove arriva il video, che è probabilmente tagliato da un video più lungo. Gli strumenti per fare ricerca a ritroso che ho usato purtroppo non hanno dato risultato. Ma basta dello spirito critico: in India ci sono 1 miliardo e 300milioni di abitanti: davvero credete che siano parte di un complotto su scala mondiale per farvi credere qualcosa che non è?

Suggerisco ad esempio di guardare il video che trovate a questo link, con la fila di ambulanze parcheggiate una dopo l’altra, tutte usate come se fossero camere d’ospedale. Mette angoscia. Credete davvero che le persone che si vedono siano tutti parte di un elaborato piano per farvi credere che questa malattia possa essere grave quando invece è una semplice influenza?

O ancora, guardiamo i dati che ci presenta l’OMS, dati che sappiamo essere largamente sottostimati.

Io davvero non mi capacito di come possano esserci soggetti come il signor Armando che diffondono questa roba, ma poi mi faccio un giro sulla sua bacheca e mi rendo conto che è in ottima compagnia, e mi viene una gran depressione.

Non credo di poter aggiungere altro, so che non ho smontato nulla, non vi ho presentato nessuna pistola fumante, ma davvero qualcuno ci dovrebbe spiegare come potrebbe esistere un complotto per cui questo singolo signore dentro un ambulanza che apre gli occhi sia la prova di chissacché.

Aspettiamo fiduciosi.

