La misteriosa sfera caduta dal cielo

Ci avete segnalato una notizia che la settimana scorsa è stata ripresa sia da quotidiani nazionali – qui ad esempio il Corriere del 26 maggio:

Sia da riviste più scandalistiche, come Leggo:

Partiamo col dire che si tratta di una notizia vecchia, dovuta al fatto che – anche grazie alla precedente amministrazione Trump – negli ultimi anni sono stati declassificati alcuni documenti del Pentagono che hanno fatto scegliere ai quotidiani, anche italiani, questo genere di titoloni:

E ancora:

E ancora:

Peccato che, poi, quando nel 2024 il Pentagono ha formalmente rilasciato dichiarazioni in merito, siano stati in pochi a dargli la stessa evidenza data alla notizia degli archivi desecretati. Focus però, tra gli altri, aveva spiegato:

Il Pentagono: gli Stati Uniti non hanno mai avvistato gli alieni

La revisione dei documenti classificati dal 1945 al 2023 non ha trovato prove che il governo degli Stati Uniti abbia nascosto avvistamenti alieni.

Quindi, tornando alla nostra misteriosa sfera, cerchiamo di fare chiarezza. La sfera sarebbe apparsa nel cielo nel 2025; esiste un supposto video (anzi due uniti fra loro) che la mostrerebbe in volo, curioso però che siano entrambi completamente privi di audio.

Nel 2025 evitare di pubblicare l’audio di un video ha una sola spiegazione logica: c’è qualcosa che lo spettatore non deve sentire. Cosa? Noi non possiamo affermarlo con certezza, può trattarsi del suono di un drone a cui magari la sfera è appesa, o dei commenti di chi sta riprendendo. Inoltre i movimenti fatti dalla sfera, più che sorprendenti, somigliano molto ai movimenti che appunto un drone farebbe quando cambia direzione di volo. Questi video però risalgono a maggio 2025, quando la sfera che viene mostrata sulla TV colombiana sarebbe in realtà apparsa a marzo 2025 (ripresa da altri video, sempre senz’audio o comunque in bassa qualità). Qui vedete il radiologo e ricercatore indipendente Jose Luis Velazquez analizzare la sfera per la TV colombiana:

🚨 BREAKING – Radiologist Examines UFO Sphere That Crashed in Buga, Colombia#Ufotwitter pic.twitter.com/TFeJ8OPmhE — T R U T H P O L E (@Truthpolex) May 6, 2025

Curioso che l’anno dopo che il Pentagono ha certificato che i video visti finora (dal 1945 al 2023) di UAP – quelli che un tempo chiamavamo UFO – non dimostrano in alcuna maniera avvistamenti di veri oggetti non identificati di provenienza aliena esca un video che “finalmente” mostrerebbe al mondo un vero UFO. Appare davvero molto comodo per i tanti sedicenti ufologi che fanno conferenze a pagamento in giro per il globo.

Ma procediamo oltre: la sfera, dopo essere precipitata a terra, sarebbe stata raccolta da “ricercatori indipendenti”, i signori nel video poco sopra, che la stanno analizzando da mesi. Ma come, abbiamo un oggetto volante non identificato che cade a terra e un governo non interviene per sequestrarlo e analizzarlo in forma più rigorosa di quella che può essere realizzata da soggetti privati? Con tutti i rischi che ne conseguono. Davvero diamo credito a queste notizie? Sebbene le immagini a raggi X possano rappresentare un oggetto fisico reale, le affermazioni sulla sua origine extraterrestre mancano di una validazione scientifica credibile. Come ripetiamo spesso è essenziale affrontare chi fa affermazioni prive di validazione scientifica con scetticismo: se davvero hanno scoperto qualcosa di straordinario, perché non lasciano che lo analizzi qualche ente super partes?

Ma aspettate, perché la parte più importante di tutte è: chi ha scoperto la sfera per primo? Jamie Maussan, un ufologo e giornalista messicano che abbiamo già incontrato sulle nostre pagine. Soggetto a cui dobbiamo le mummie aliene, che risultarono essere fatte con ossa d’animali, e altre straordinarie scoperte (tra cui sfere simili, a metà anni Novanta del secolo scorso, che dovevano resistere a temperature straordinarie e si rivelarono pura fuffa). Insomma, siamo di fronte a un a notizia spinta da un noto ciarlatano, che da oltre un decennio campa su questa fuffa.

Il fatto che quotidiani italiani diano spazio a questo genere di notizie, spesso senza fare alcun approfondimento in merito, dimostra la voglia di clickbait contrapposta alla invece sempre più pressante necessità di un giornalismo di livello, che la smetta di cercare viralità grazie ad articoli inutili.

Non crediamo sia necessario aggiungere altro.

