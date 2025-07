Nexavero Pro, Elly Schlein e Giorgia Meloni – TRUFFA

Sempre le solite truffe sul trading online spacciate come indiscrezioni giornalistiche che possono cambiarvi la vita.

Stavolta le protagoniste loro malgrado sono Elly Schlein e Giorgia Meloni, e la trasmissione dove sarebbero avvenute queste presunte (false) indiscrezioni di carattere monetario è DiMartedì. Ovviamente non è mai andata in onda una puntata come quella descritta nel lungo e falso articolo de La Repubblica, ma – come cerchiamo di spiegarvi da anni – di gente che ci casca continua ad essercene.

Lo schema della truffa è sempre il solito: una promessa di guadagni senza fare nulla, partendo da un deposito iniziale basso. Non serve che abbiate alcuna competenza, solo che siate in grado di versare quei denari usando la vostra carta di credito.

Come sempre a fine articolo troviamo le false testimonianze di chi ha investito e ora si gode i proventi del suo successo:

Ma la cosa che a noi fa più ridere è che si continua a usare l’utente Gian Porcello negli screenshot (falsi) degli estratti conto bancari:

Segno evidente, come ripetiamo da anni, che dietro queste truffe c’è sempre lo stesso gruppo operativo che cambia i nomi dei progetti di trading via via che vengono sbufalati. Consci che tanto il tintinnio delle manette, che dovrebbero temere, non arriverà mai.

Se avete visto questo finto articolo di Repubblica online:

Non cliccate sui link al suo interno.

Non inserite dati personali da alcuna parte.

Segnalate alla Polizia Postale.

Segnalate alla piattaforma su cui avete trovato l’annuncio.

Non interagite in alcuna maniera con l’annuncio social, contribuireste solo alla sua viralità.

