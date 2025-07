NEXI – Autorizzazione di bonifico

L’anno scorso vi raccontavamo della truffa del bonifico in arrivo, quest’anno di quella del bonifico in uscita. Truffa che, sfruttando il marchio NEXI, in queste ultime settimane sta impazzando. Nulla di nuovo, sia chiaro: Marco Camisani Calzolari già trattava SMS simili nel 2022, ma nelle ultime due settimane abbiamo ricevuto più segnalazioni, e anche a me che sto scrivendo è arrivato un falso SMS da NEXI, con la differenza che io ho un POS Nexi e ricevo normalmente da loro comunicazioni di tutt’altro genere.

Il messaggio arrivato a me è questo:

Come scriveva Marco tre anni fa:

…si tratta di un tentativo di truffa per rubarci l’accesso al nostro conto online. Non apriamo il link e non inseriamo alcun dato personale o credenziale di accesso, ma cestiniamo subito il messaggio.

Anche se è cambiato lo stile del messaggio non cambia minimamente il suggerimento imperativo di Marco: non chiamate, non cliccate, non cascateci.

Purtroppo il fatto che a distanza di tre anni ancora circoli questo genere di truffa è segno che invece di gente che ci casca ce n’è ancora molta, altrimenti non sarebbe plausibile il dispendio di energie nel gestire bot e sistemi di anonimato.

Tutti i numeri che ci avete inviato sfruttano il servizio Plintron, multinazionale d’origine indiana specializzata in tecnologie di comunicazione cloud. Io ho chiamato due dei numeri e mi hanno rispost voci italianissime, che però appena ho detto che avevo ricevuto un messaggio da NEXI mi hanno sbattuto giù il telefono. Quelli che ci avete segnalato erano tutti numeri diversi fra loro.

Non posso aggiungere altro.

