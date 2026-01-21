No, la sua bandiera non offende i vicini siriani

Oggi ce la caviamo davvero con poco, la segnalazione che ci avete inviato si smonta in poche righe, ma crediamo che sia comunque interessante trattarla.

Ci avete linkato un video, questo:

Circola accompagnato da testi come questo:

In questo video c’è molto più di una semplice bandiera appesa a un balcone. C’è una signora anziana che, con voce ferma e cuore colmo di dignità, difende il Tricolore da chi voleva farlo togliere perché “dava fastidio”.

Quel Tricolore non è un disturbo: è memoria, sacrificio, è il sangue versato da chi ha lottato perché oggi potessimo vivere liberi anche per quegli stranieri che oggi disprezzano il nostro paese eppure vengono qui a chiedere aiuto. Per noi quella bandiera è storia, identità, appartenenza.

In questo video si vede cosa significa amare davvero l’Italia, senza slogan e senza odio, ma con rispetto e orgoglio.

Davanti a donne e uomini così, c’è solo da chinare il capo e imparare. Un video che dovrebbero vedere tutti o nostri giovani. Perché un Paese che dimentica i suoi simboli, dimentica anche se stesso 🇮🇹 viva l’Italia e gli italiani che non dimenticano la loro storia !!!