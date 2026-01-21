No, la sua bandiera non offende i vicini siriani
...perché né la bandiera, né i vicini siriani, né l'anziana signora del video esistono
Oggi ce la caviamo davvero con poco, la segnalazione che ci avete inviato si smonta in poche righe, ma crediamo che sia comunque interessante trattarla.
Ci avete linkato un video, questo:
Circola accompagnato da testi come questo:
In questo video c’è molto più di una semplice bandiera appesa a un balcone. C’è una signora anziana che, con voce ferma e cuore colmo di dignità, difende il Tricolore da chi voleva farlo togliere perché “dava fastidio”.Quel Tricolore non è un disturbo: è memoria, sacrificio, è il sangue versato da chi ha lottato perché oggi potessimo vivere liberi anche per quegli stranieri che oggi disprezzano il nostro paese eppure vengono qui a chiedere aiuto. Per noi quella bandiera è storia, identità, appartenenza.In questo video si vede cosa significa amare davvero l’Italia, senza slogan e senza odio, ma con rispetto e orgoglio.Davanti a donne e uomini così, c’è solo da chinare il capo e imparare. Un video che dovrebbero vedere tutti o nostri giovani. Perché un Paese che dimentica i suoi simboli, dimentica anche se stesso 🇮🇹 viva l’Italia e gli italiani che non dimenticano la loro storia !!!
Il video viene diffuso con il logo di un movimento politico: Identità e Tradizione – Sud Chiama Nord Regione Sardegna; in rete lo si trova condiviso da migliaia di utenti. Peccato che il video sia un falso, realizzato con l’IA, falso che purtroppo, grazie allo scarso spirito critico di tanti utenti della rete, nelle ultime due settimane è stato condiviso da svariati profili sovranisti. Fa specie che molti siano di italiani all’estero o associazioni di italiani all’estero.
Si cerca facile indignazione con un prodotto realizzato con l’intelligenza artificiale generativa, e purtroppo non è nemmeno necessario prestare particolare attenzione ai dettagli per ottenerla. In questo video ad esempio vediamo un’anziana signora sostenere che la bandiera appesa fuori da casa sua fosse del padre, ma basta vedere sia le fattezze della bandiera sia il suo stato di conservazione per capire che non può avere più di qualche anno.
Quando un movimento politico ricorre all’IA per generare contenuti emotivi e ingannevoli non sta comunicando meglio, ma sta rinunciando a ogni residuo di credibilità. Sta dicendo ai propri follower: non ci importa della realtà, ci basta parlare alle vostre pance, farvi indignare, e portarvi a pensare o fare le scelte che vogliamo noi.
E poi qualcuno si stupisce se la fiducia nella politica evapora. Non ci stupisce rilevare che il movimento in questione è populista, sovranista e vicino a Italexit di Gianluigi Paragone.
