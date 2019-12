Era da tempo che non vedevo circolare un link de il Quotidaino, una delle testate satiriche di cui un tempo ci toccava occuparci spesso. Oggi trattiamo una notizia sciocca, che evidentemente dopo tre anni di limbo è tornata in circolazione.

Purtroppo di soggetti che ci cascano e si convincono che Matteo Salvini possa aver detto quanto riportato ce ne sono. Dico purtroppo perché basta aprire il link della notizia per accorgersi che si tratta di un sito di satira. Già il link .wordpress.com dovrebbe subito farci venire qualche dubbio. Oltretutto non siamo di fronte a un sito che nasconde la sua indole satirica nel disclaimer a fondo pagina. No, Il Quotidaino riporta fin dall’immagine d’apertura che si tratta de: L’unico vero quotidaino satirico indipedente.

Chiedere a chi ha postato il link fonti dell’affermazione di Salvini è dimostrare di non aver nemmeno provato ad aprire lo stesso. La cosa peggiore è vedere come sotto l’articolo sul blog ci siano commenti di questo tono:

Siamo seri? Io voglio sperare siano tutti troll, ma purtroppo il rischio che qualcuno ci caschi veramente c’è. Salvini non ha mai detto quanto riportato, oltretutto in un articolo che risale a tre anni fa, mica ieri. Condividere affermazioni fasulle contribuisce in un modo o nell’altro all’avvelenamento, conscio o meno, del pozzo: evitatelo, e allenate di più il vostro spirito critico.

Mi accorgo solo ora che anche l’amico David Puente ha trattato questa vicenda su Open, giusto ieri.

