No, nessun record di malori improvvisi alla maratona

Il numero di malori registrati quest'anno è in linea con quello degli altri anni, ma se non giova dircelo allora NON CIELO DIKONO

Ci avete segnalato un articolo apparso su Eventi Avversi – sito che prende qualsiasi morte improvvisa e la associa al vaccino – dal titolo:

Dramma nella classica 20 km. È record di malori! Tre infarti e 125 malori improvvisi domenica 13 novembre

Eventi Avversi è da tempo nella nostra black list, il che significa che ogni articolo da loro pubblicato andrebbe ben valutato prima di esser condiviso.

Eventi Avversi è un sito che fa leva sulla paura per disinformare. Andrea Stramezzi, medico, condivide su Twitter l’articolo di Eventi Avversi con queste parole:

Dare la colpa al gran caldo, 20º, che da Medico definirei temperatura ideale per una corsa, dovrebbe fare riflettere Vanno giù come birilli e un nazionale è mancato Dramma nella classica 20 Km. E’ record di malori! Tre infarti e 125 malori improvvisi 13.11

Andrea Stramezzi è poco informato e sta contribuendo a sua volta alla disinformazione. Purtroppo succede che durante un evento sportivo ci siano persone che soffrono malori di vario genere. Non succede oggi, succede da sempre.

Basterebbe cercare la stessa maratona citata da Eventi Avversi e Stramezzi per accorgersi che anche negli anni passati ci sono stati decessi durante e subito dopo la gara. Ci siamo limitati a qualche ricerca sugli ultimi 10 anni:

Basta cercare sul web in lingua spagnola per trovare tutte le spiegazioni del caso, e tanti articoli che parlano di atleti e malori durante le maratone. Ma la cosa che ci fa più sorridere è che proprio le testate spagnole senza volerlo rispondono al dottor Stramezzi, ad esempio titola eitb.eus:

Due infarti e 125 persone curate per un colpo di calore a Behobia-San Sebastián

E sul sito stesso della maratona il medico – per chi non lo conoscesse, dentista milanese di cui abbiamo parlato svariate volte – viene smentito anche sul fatto che i 20° da lui citati siano la temperatura ideale per la corsa:

Le condizioni meteorologiche peggiori per la salute del partecipante si verificano quando si combinano una temperatura elevata , vicina ai 20 gradi centigradi , e un’umidità elevata vicina al 100%, cioè con aria satura d’acqua.

Continuare a informarsi seguendo siti come Eventi Avversi o il dottor Stramezzi significa restare in balia della malinformazione, ovvero quell’informazione che pur partendo da fatti reali li stravolge omettendo tutto quanto non serva allo scopo, in questo caso spaventare sui vaccini anti Covid.

maicolengel at butac punto it

Se ti è piaciuto l’articolo, sostienici su Patreon o su PayPal! Può bastare anche il costo di un caffè!

Un altro modo per sostenerci è acquistare uno dei libri consigliati sulla nostra pagina Amazon, la trovi qui.