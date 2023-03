Non bastasse La Verità…

Pochissime righe per smentire l’immagine che vedete qui sopra. Nella foto si vede Matteo prezzemolo Bassetti e un titolone:

LO AVEVAMO DETTO FIN DA SUBITO, NESSUNO CI CREDEVA

INTERCETTAZIONE SHOCK DI SPERANZA: “DOBBIAMO DIRE CHE ESISTE IL COVID ALTRIMENTI NIENTE VACCINI”

Il resto del testo, sfocato, si legge male, ma è abbastanza evidente che riporta le stesse parole usate nella versione reale di quella pagina de La Verità, pagina che però, nella versione realmente uscita in edicola, come titolone riportava:

ALLE RADICI DEL DISASTRO NEL CONTRASTO AL COVID

CURE A CASA ED EFFETTI AVVERSI COSÌ È STATA IGNORATA LA LEGGE

Il falso sta circolando in tutti gli ambienti complottisti, dove è raro che qualcuno faccia le dovute verifiche. La copia de La Verità originale risale al 9 marzo. Il suggerimento è sempre lo stesso: non condividete senza aver verificato, ma nel caso de La verità correggiamo il tiro: non condividete e basta.

