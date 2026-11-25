Non nei nostri mari

Chi sta portando la guerra nei "nostri mari"?

Scrollando una delle mie bacheche social è apparso un post di un giornalista italiano. Non è importante il nome, quello che ritengo importante è quanto quel post riporta, che credo rappresenti abbastanza fedelmente quello che è il pensiero di una parte dei nostri connazionali.

Il post è questo:

Sappiamo chi è l’aggressore e chi l’aggredito, mai per un secondo ho messo in dubbio che il criminale sia Putin, ma come ci ha spiegato bene ieri in onda Savik Shuster (non certo un filo Putin) questo atteggiamento ucraino è inaccettabile. Non è la nostra guerra, da combattere nei nostri mari, e chissà nei nostri cieli e sulla nostra terra. Ti aiutiamo, Zelensky, ti supportiamo. Così no, però. Questo allargamento nel tentativo di tirare dentro tutti ha stufato molto. #Rassegnati

Come credo sia evidente BUTAC sta dalla parte dei fatti, e anche oggi non voglio parlare di altro che quelli, perché questo è il post di qualcuno che comunque sostiene l’Ucraina (anche se nella sezione commenti dello stesso troviamo quasi esclusivamente filorussi che gioiscono) ma che vive alcuni episodi con una certa apprensione, apprensione che rischia di diminuire quel sostegno.

Il post parte da quanto successo a Bengasi domenica 22 novembre 2026, quando, nella base navale militare della città – principale porto della Libia orientale – è stata affondata la corvetta lanciamissili russa Merkury ed è stato distrutto un elicottero Ka-27, sempre russo; inoltre è stata colpito, senza riuscire ad affondarlo, anche il cargo Mv Angara che, secondo Kyiv, Mosca usa per trasportare armi.

Qual è il problema del post? Che parla solo dell’allargamento ucraino del conflitto, quando la presenza ucraina sul posto è dovuta al fatto che prima di loro ci erano arrivati i russi. Perché il post questo non lo dice?

Sia chiaro, se l’attacco sia stata cosa giusta o meno è una questione politica che non spetta a BUTAC trattare, ma l’evolversi dei fatti è appunto questo:

La Russia sposta propri mezzi militari sulle coste libiche L’Ucraina decide di colpire quei mezzi

Parlare di allargamento del conflitto senza dire che in quella zona i primi ad arrivare sono stati i russi – i quali sono alleati di Haftar, cioè del generale che controlla la Libia orientale ma che non fa parte del governo riconosciuto dall’ONU, il quale ha sede a Tripoli, e che quindi un suo invito non basta a rendere legale la loro presenza militare – vuol dire raccontare solo metà della storia, e raccontare metà della storia è in qualche modo disinformare. Sia chiaro, magari chi lo fa è in buonafede e quindi si tratta di misinformazione, ma è comunque sbagliato, perché chi legge si convince che sia stata l’Ucraina a portare la guerra nel Mediterraneo, quando la Russia nel Mediterraneo, con navi, aerei e basi in Libia, c’era già da anni.

A mio avviso queste sono le cose che andrebbero raccontate, per inquadrare i fatti; ometterle ci rende meno precisi, e presta il fianco alla disinformazione.

Disinformazione che diventa purtroppo più grossa quando si sceglie di usare quel “nei nostri mari”, perché quanto successo è avvenuto a circa 370 miglia nautiche (680 km) dalla Sicilia, mentre i russi si sono spinti ben più vicini alle nostre coste, ad esempio a febbraio 2026 nei mari della Sardegna, con una flottiglia formata dal cacciatorpediniere Severomorsk, dalla petroliera Kama e dal cargo Sparta IV. Flottiglia che è stata seguita da una fregata della Marina Militare e da un aereo ATR 72MP dell’Aeronautica nell’ambito dell’operazione Mediterraneo Sicuro. Il cargo Sparta IV ha fatto avanti e indietro nel Tirreno lungo la costa orientale della Sardegna, al largo dell’Ogliastra; si tratta di una nave nota per i collegamenti con la logistica del Ministero della Difesa russo e già colpita da sanzioni occidentali. A gennaio 2026 la fregata Virginio Fasan ha seguito da vicino il sottomarino russo Krasnodar, classe Kilo, scortato tra gli altri dal cacciatorpediniere Severomorsk, e ancora a luglio 2025 P-72A partiti da Sigonella hanno seguito per giorni la rotta di almeno cinque navi russe in transito, tra cui la corvetta Boikiy, il rimorchiatore Jakob Grebelsky e il sottomarino Novorossiysk, e ci sono svariati altri casi che potremmo raccontare. Mezzi militari russi che solcano il Mar Mediterraneo decisamente più vicini a noi rispetto a Bengasi ce ne sono in abbondanza; non possiamo sapere quali siano i loro scopi, ma se fossero rifornire Haftar stanno di fatto contribuendo ad armare chi in passato ha già provato a rovesciare con le armi il governo riconosciuto dall’ONU.

Chi è che sta spingendo la guerra più vicino a noi?

Sia chiaro, le navi russe non hanno mai violato i limiti territoriali, io mi sto riferendo alle distanze geografiche e alla vicinanza col nostro Paese. E in chiusura un minuscolo dettaglio che forse è sfuggito al giornalista che ha firmato il post:

Il confine ucraino dista da Tarvisio più o meno quanto Bengasi dista da Capo Passero, circa 680 km in linea d’aria: la guerra, purtroppo, è già vicina a noi, l’unica differenza è che verso l’Ucraina tra noi e loro ci sono altri Paesi, mentre verso la Libia c’è solo il mare.

maicolengel at butac punto it

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Immagine di testa di Asael Peña su Unsplash