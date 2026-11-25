Lo scontrino del Senato versione 2026

Il grande ritorno di un vecchio contenuto virale

Ci avete segnalato un’immagine che mostra uno scontrino che potete vedere qui sopra, uno scontrino che pare arrivare dalla buvette del Servizio Ristorazione del Senato della Repubblica.

Il testo che vedete nello scontrino è lo stesso da anni, quello che è cambiato è la data, che è stata aggiornata per permettere allo scontrino di continuare a circolare. Ma tanto anche con la data vecchia lo scontrino girerebbe senza problemi:

Ed esiste anche in versione alternativa:

Falso anche questo. Noi ci occupammo di scontrini simili nell’0rmai lontano 2017, ma lo stesso era stato a sua volota smentito dal collega David Puente nel 2015. All’epoca lo scontrino che circolava era vero (risalente al 2011) ma, come spiegavamo:

… non era lo scontrino del ristorante del Senato (chiuso nel 2013) bensì quello della mensa, uguale a quello di migliaia di altre mense per dipendenti in giro per il Paese. Si tratta di mense interne ai luoghi di lavoro, riservate ai dipendenti, e si mangia a prezzi molto convenienti perché vi devono mangiare tutti i giorni tutti quelli che ci lavorano.

Ma quindi, quello che circola oggi datato 2023 o 2026? Per verificarlo abbiamo sfruttato un articolo de Il Post che racconta i prezzi dei ristoranti pereferiti dai politici, incluso quello interno del Senato, scoprendo che non corrispondono. Secondo Il Post (articolo del 2024), al ristorante dei senatori un primo sta di solito tra i 7 e i 10 euro, un secondo tra gli 8 e i 12, ma col pesce si arriva anche a 15 o 16. Spaghetti all’aragostella a 2,45 sono fuori scala anche per la mensa dei dipendenti. Inoltre dal 2020 viene emesso un “documento commerciale” che riporta matricola RT, partita IVA e ragione sociale del gestore, il servizio ristorazione infatti è esternalizzato a partire dal 2007. Tutti questi dati nell’immagine virale mancano.

Parlare alle pance

Questo sistema di fare disinformazione è figlio di quel modo di usare la rete nato con il Movimento 5 stelle, che, grazie a siti come TzeTze e a un uso spregiudicato del web, diffusero tra il 2009 e il 2015 un enorme quantitativo di fuffa creata apposta per parlare solo e unicamente alle pance dei propri follower. Quelli che avrebbero dovuto scoperchiare il Parlamento come una scatoletta di tonno. Ecco, il tempo passa ma le cattive abitudini restano. Sia chiaro, lungi da me sostenere che solo i grillini cavalcassero la disinformazione, ma questo modo di farla è figlio dei loro canali comunicativi. Ed oggi è diventato un cancro praticamente impossibile da asportare dai social network.

Nopn ci stancheremo mai di ripeterlo: quando un contenuto è chiaramente calibrato per spingervi all’indignazione, quasi sempre si tratta di un con tenuto che si basa più sulla disinformazione che sui fatti. L’indignazione e la rabbia, difatti, sono il carburante di quei partiti che contano sul fatto che voi non razionalizziate quanto state leggendo, ma vi limitiate alle reazioni di pancia, quelle fuori controllo.

Diffidate di chi condivide questi contenuti, spesso ha perso la capacità di confrontarsi con gli altri in maniera pacata e razionale, lasciando che i più biechi istinti prendano il posto della ragione.

maicolengel at butac punto it

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