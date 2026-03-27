Salute e Medicina

L’oleuropeina antibiotico naturale?

No, ma se chiediamo all'oste se il vino è buono...

maicolengel butac 27 Mar 2026
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Su alcuni gruppi Telegram sta circolando un video a cartoni animati realizzato con l’IA che ci racconta dell’antibiotico naturale che si ricaverebbe dalle foglie di ulivo: l’oleuropeina.

Il video, breve, è questo:

Ma siamo di fronte all’ennesimo caso di pseudoscienza mischiata a un po’ di New Age.

Cosa c’è di vero

L’oleuropeina è un composto presente nelle foglie di ulivo e nelle olive. È una sostanza ben nota e studiata per diverse proprietà: antiossidanti, antinfiammatorie e, in laboratorio, anche attività antimicrobica.

Questo significa che può avere effetti benefici generici sull’organismo, tanto che viene studiata come possibile supporto in ambito cardiovascolare e metabolico.

Cosa c’è di falso?

No, l’oleuropeina non è un antibiotico.

Per poter essere definita tale dovrebbe dimostrare un’efficacia chiara, riproducibile e clinicamente rilevante nel corpo umano contro infezioni batteriche. Ad oggi, queste prove non esistono. Gli studi disponibili mostrano al massimo una debole attività antibatterica in vitro, cioè in condizioni di laboratorio, su alcuni ceppi batterici. È un livello di evidenza che non basta nemmeno lontanamente per parlare di terapia.

Un vero antibiotico funziona nell’organismo umano, non solo in vitro, inoltre ha dosaggi precisi e standardizzati e produce effetti affidabili e replicabili. L’oleuropeina, semplicemente, non fa queste cose.

Perché gira questa storia?

Perché contenuti come questo sono costruiti su misura per chi diffida della medicina e cerca alternative naturali a tutto. Gli stessi che poi, nella maggioranza dei casi, quando hanno un problema serio vanno a cercare il medico migliore e si affidano a lui.

Funzionano perché semplificano concetti complessi, mescolando elementi reali a conclusioni false e arrivando a sostenere l’idea rassicurante che la natura cura tutto, filosofia dietro tanta pseudoscienza New Age. Il paradosso però è sempre lo stesso: chi rifiuta i farmaci chimici spesso è il primo a cercare cure mediche reali quando il problema diventa serio.

redazione at butac punto it

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